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Маккейн призвал Трампа к ракетный удар по силам Асада
09.04.2018 14:30
Маккейн призвал Трампа к ракетный удар по силам Асада
По его словам, Асад и его союзники в России и Иране осмелели после заявления Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии
Сенатор от штата Аризона и республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа осуществить ракетный удар по Сирии в ответ на недавнее химическую атаку в городе Дума.
Маккейн призвал Трампа к ракетный удар по силам Асада Джон Маккейн. Фото: blogkislorod.ru

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели через бездействия США" , - написал Маккейн, передает пресс-служба сенатора.

Он отметил, что за период войны в Сирии погибли более миллиона человек, еще 11 млн стали беженцами.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен снова прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - написал Маккейн.

Напомним, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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