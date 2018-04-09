По его словам, Асад и его союзники в России и Иране осмелели после заявления Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели через бездействия США" , - написал Маккейн, передает пресс-служба сенатора.

Он отметил, что за период войны в Сирии погибли более миллиона человек, еще 11 млн стали беженцами.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен снова прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления" , - написал Маккейн.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.