Инвестиции в Крым, говорите? — Из 11 банков, работающих в оккупированном Крыму, осталось 10.

Приказом Банка России от 09.04.2018 № ОД-891 с 09.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» ПАО Банк «ВВБ» (рег. № 1093, г. Севастополь)… Это прежний банк «Ярославич», который в декабре 2015 в надежде заработать денег сменил прописку и переехал из Ярославля в Севастополь…

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.03.2018 занимала 179 место в банковской системе Российской Федерации.

Деятельность руководства ПАО Банк «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым и города Севастополь приказами Банка России была назначена временная власть по управлению банком и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

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Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО Банк «ВВБ» по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала).

Кроме того, ПАО Банк «ВВБ» допускало неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России часто применял в отношении ПАО Банк «ВВБ» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

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