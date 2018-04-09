Американские санкции против российских компаний и государственных деятелей вопиющи с точки зрения законности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это новая история. Конечно, она довольно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм только и вся, следовательно здесь необходим точный анализ», — сказал он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры после введения новых американских санкций.

6 апреля США ввели санкции против российских госслужащих, бизнесменов и компаний.

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