Химическое оружие в Сирии будет применяться до тех пор, пока президент страны Башар Асад находится у власти, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока, Юрий Мацарский. Мацарский: Израиль минимизировал для себя риски Фото: Давид Годфроид / Facebook "Как можно доверять минобороны РФ? Это те же люди, которые рассказывали, что в Крыму "зеленые человечки", купившие форму в военторге. Они же годами врали про откопанные в шахтах на Донбассе ракетные установки, системы залпового огня, танки и так далее. В минобороны РФ будут врать о Сирии до последнего. Как вообще можно действительно воспринимать эту лавочку? В свою очередь американцы, судя по всему, владеют информацией, указывающей на то, что Россия прямо или косвенно причастна к этой химической атаке. Хотя большой разницы тут нет – смерть людей на их совести", – отметил Мацарский.По его словам, президенту Сирии Башару Асаду выгодно применение химического оружия."Мировое общество было страшно недовольно, когда начались Первая и Вторая мировые войны, боевые действия на Донбассе и так далее. Давно пора перестать обращать внимание на эмоции мирового сообщества – оно ничего не решает. Все проблемы нужно решать самим. Асаду выгодно применение химического оружия. Благодаря ему он может переломить ход войны в свою пользу. Химическое оружие – это оружие запугивания и террора. Его не видно, и ты до последнего момента ничего не понимаешь. Химическое оружие в Сирии будет применяться до тех пор, пока Асад находится у власти", – подчерунул журналист.Он считает, что ракетный удар по военному аэродрому Тифор в Сирии нанесли ВВС Израиля."С большой долей вероятности можно говорить, что удар по аэродрому нанес Израиль. У них есть для этого необходимые технические возможности. Да, в регионе действуют американцы и возглавляемая ими коалиция. Но они обычно предупреждают о бомбардировках. Израиль же наносит удары сразу, если видит угрозу для себя и своих граждан. Скорее только, на этом аэродроме хранились какие-то боеприпасы или ракеты, которыми управлял Иран. Атаковав этот аэродром, Израиль минимизировал для себя риски", – резюмировал Мацарский.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран несут ответственность "за поддержку животного Асада". В минобороны РФ отвергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар инициировали проведение 9 апреля заседания Совета Безопасности ООН, посвященного химической атаке в Сирии.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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