|
Химическое оружие в Сирии будет применяться до тех пор, пока
президент страны Башар Асад находится у власти, сказал в
комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, военный
корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока, Юрий
Мацарский. Мацарский: Израиль минимизировал для себя риски
Фото: Давид Годфроид / Facebook "Как можно доверять минобороны РФ?
Это те же люди, которые рассказывали, что в Крыму "зеленые
человечки", купившие форму в военторге. Они же годами врали про
откопанные в шахтах на Донбассе ракетные установки, системы
залпового огня, танки и так далее. В минобороны РФ будут врать о
Сирии до последнего. Как вообще можно действительно воспринимать
эту лавочку? В свою очередь американцы, судя по всему, владеют
информацией, указывающей на то, что Россия прямо или косвенно
причастна к этой химической атаке. Хотя большой разницы тут
нет – смерть людей на их совести", – отметил Мацарский.По
его словам, президенту Сирии Башару Асаду выгодно применение
химического оружия."Мировое общество было страшно недовольно, когда
начались Первая и Вторая мировые войны, боевые действия на Донбассе
и так далее. Давно пора перестать обращать внимание на эмоции
мирового сообщества – оно ничего не решает. Все проблемы нужно
решать самим. Асаду выгодно применение химического оружия.
Благодаря ему он может переломить ход войны в свою пользу.
Химическое оружие – это оружие запугивания и террора. Его не
видно, и ты до последнего момента ничего не понимаешь. Химическое
оружие в Сирии будет применяться до тех пор, пока Асад находится у
власти", – подчерунул журналист.Он считает, что ракетный удар
по военному аэродрому Тифор в Сирии нанесли ВВС Израиля."С большой
долей вероятности можно говорить, что удар по аэродрому нанес
Израиль. У них есть для этого необходимые технические возможности.
Да, в регионе действуют американцы и возглавляемая ими коалиция. Но
они обычно предупреждают о бомбардировках. Израиль же наносит удары
сразу, если видит угрозу для себя и своих граждан. Скорее только,
на этом аэродроме хранились какие-то боеприпасы или ракеты,
которыми управлял Иран. Атаковав этот аэродром, Израиль
минимизировал для себя риски", – резюмировал
Мацарский.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7
апреля вертолет сбросил бочку с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США отметили,
что внимательно следят за тревожными сообщениями о
произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт
подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в
конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ
Владимир Путин, Россия и Иран несут ответственность "за
поддержку животного Асада". В минобороны РФ отвергли
информацию о применении сирийской армией химоружия.
Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке
"информационным вбросом".Великобритания, Франция, США, Польша,
Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар инициировали
проведение 9 апреля заседания Совета Безопасности ООН, посвященного
химической атаке в Сирии.Дума является последним городом в
Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде
сирийских правительственных сил, поддерживаемых
Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира