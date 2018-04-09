Неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове. Об этом Крым.Реалии рассказал руководитель черниговской общины АМУ Абдулла Коломиец, передает .

По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.

"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий… Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь", - заявил Коломиец.

Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.

Напомним, под посольством Польши в Киеве 2 апреля сожгли польский флаг, в связи с чем заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.

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