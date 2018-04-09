Армия Израиля атаковала объект в ответ на попытку членов ХАМАСа пересечь границу и заложить взрывчатку

"9 апреля армия нанесла удар по цели, которая принадлежит террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газы. Атака была проведена в ответ на попытку проникновения террористической группы и размещения самодельного взрывного устройства в воскресенье, 8 апреля", - сообщает пресс-служба израильской армии .

Военные Израиля рассказали, что армия нанесла удар по террористической цели на территории военного объекта ХАМАСа.

"Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий", - добавили в командовании армии Израиля.

Напомним, 30 марта палестинцы на границе с Израилем в районе сектора Газы провели акцию "Большой марш возвращения". Они требуют возвращения палестинских беженцев на территорию еврейского государства.

В дальнейшем произошли массовые столкновения между палестинцами и армией Израиля, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 1700 получили ранения.

Израиль заявил, что стрельба велась по боевикам группировки ХАМАС. В Совете безопасности ООН призвали избежать дальнейшей эскалации насилия в секторе Газа.