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Приемный сын Мадонны занимается кикбоксингом
09.04.2018 14:43
Американская певица Мадонна показала, как в зале занимается борьбой ее приемный сын Дэвид Банда. Мадонна показала сына во время занятий борьбой Фото: madonna / Instagram Ролик Мадонна разместила в Instagram."Субботняя ярость, принесенная вам Дэвидом и Максом", – написала она. 

Saturday Fierceness Brought to You by David and Max! * ♥ * #fight #focus #kickboxing #martialarts #standup

Публикация от Madonna (@madonna) 7 Апр 2018 в 9:17 PDT
Мадонна показывала, как танцуют все вместе ее темнокожие приемные дети.У певицы есть еще трое приемных дочерей: Мерси Джеймс, а также Стелла и Эстер – близнецы из Малави. Об их удочерении певица объявила в феврале 2017 года. "Я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи", – написала она в соцсети. В том же месяце она показала, как девочки поют.Также у Мадонны есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

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