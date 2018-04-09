ЕК напомнила Венгрии, что защита европейских ценностей - общий долг всех государств ЕС

Еврокомиссия уважает выбор венгерского народа, сделанный им на парламентских выборах, и ждет от Венгрии защиты европейских ценностей, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Венгерский народ высказался вчера. Европейский союз - это союз демократии и ценностей. Председатель (Европейской комиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер и комиссия считают, что защита этих ценностей и принципов являются общим долгом всех государств-членов без исключения", - сказал пресс-секретарь.

Он сообщил, что Ж.-К.Юнкер адресует поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чья партия победила на выборах, и во вторник проведет с ним телефонный разговор по вопросам, представляющим общий интерес. Еврокомиссия готовится к совместной работе с новым венгерским правительством над предстоящими проблемами.

В ответ на вопрос, не является ли венгерское голосование красноречивым отказом следовать европейской солидарности в миграционной политике, М.Схинас изложил позицию Еврокомиссии относительно миграции, предоставления убежища и реформы "дублинских правил".

"Мы, как об этом часто заявляли, всегда надеялись на заключение соглашения. Нам нужно быстро такое соглашение. Предпочтительно примерно к июньскому Европейскому совету. Но (в любом случае - ИФ) в политически удобное время до европейских выборов (2019 года - ИФ), потому что управлять кризисом беженцев - это не одно и то же, что найти комплекс политических мер по убежищу, измененным дублинским правилам, которые позволили бы нам противостоять миграционным трудностям на постоянной основе, а не на период кризисного управления", - объяснил представитель Еврокомиссии.

Он выразил надежду, что к июню удастся прийти к такому всеобщему соглашению.