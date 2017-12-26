Магия новогодняя: магический ритуал, который подарит здоровье и благополучие всей вашей семье, пише со ссылкой на т .

Данный ритуал является одним из самых действенных во всей новогодней магии. Но у него есть два ограничения:

1. Воспользоваться им может только замужняя женщина – жена или мать; или же младшая дочь в семье, которой не исполнилось 18 лет.

2. Совершить его можно только один раз в году – 31 декабря. Причем в определенное время.

Чтобы этот ритуал работал весь следующий год, вы должны дождаться самых первых сумерек, и сразу же приступить к выполнению данного ритуала.

А для этого вам понадобится число чистых листов по количеству членов вашей семьи. К сожалению, вы не можете воспользоваться этой магией, чтобы изменить свою судьбу, но зато она позволит стать счастливыми, богатыми и здоровыми вашим любимым и близким.

Итак, взяв нужное количество листов, напишите на каждом из них имя вашего близкого человека, начиная от самого старшего, и заканчивая самым младшим. Теперь загните у каждого листа все четыре края, и напишите на каждом из загнутых краев то, что, по вашему мнению, должно оставить вашего близкого человека: болезнь, или порок, плохие черты характера, бедность или вредные привычки. На каждом из загнутых краев вы можете написать только по одному слову, а потому хорошо подумайте, прежде чем сделать это.

Написав, загните края вовнутрь, и под именем в центре листа напишите те семь вещей или событий, которые должны исполниться с данным членом вашей семьи в следующем году. Выбор неограничен и вы можете написать все, что угодно – богатство, здоровье, замужество, даже путешествие или покупку жилья.

Теперь, когда у вас все готово к непосредственному проведению ритуала, зажгите три белых свечи, потушите свет, и, отрывая у каждого листка края с тем, что должно оставить человека навсегда, читайте следующий заговор, помня, что заговор читается на каждый листок отдельно:

«Оставляешь ты (имя) старый год, полный бед и хлопот, полный слез и обид, вместе с тем, что болит. Что глодало, что жгло, теперь навсегда ушло. О чем мечтал (-ла), сбудется. Чего боялся, не любил, уйдет и забудется. Я знаю, потому что сердце мое чисто, К тебе любовью лучится. Я люблю, а потому говорю: «Себе ничего не желаю, все тебе оставляю. Будешь ты счастлив, здоров и рад, И твои дела сразу пойдут на лад». А иначе не быть, потому что сильнее, чем я, тебя никому не любить. Моя любовь порука и знак, что все с тобой будет именно так. Сказала. Все беды сожгла. Тебя (имя) в счастливую жизнь увела».

Оторвав все четыре края у листка, сложите их в пепельницу или тарелку и сожгите. Но помните, что для каждого подобного сожжения проблем, напастей и бед вам понадобиться отдельная тарелка или пепельница, и что после того, как ритуал будет выполнен, все тарелки вместе с пеплом нужно собрать в пакет, и сразу же вынести из дома, чтобы выбросить в ближайший мусорный бак.

При этом нужном сказать: «Зло выбрасываю, добро оставляю», — 3 раза.

Вернувшись домой, никому не говорите о том, что вы сделали. А самое главное, во время новогоднего застолья воздержитесь в пожеланиях избавленья от проблем и бед. Говорите только о хорошем, делая это так, словно оно уже случилось. То есть – с больным о здоровье, которое его ждёт в новом году, с бедным о богатстве, которое он скоро получит, с одинокой о счастье, которое она встретит. Только в этом случае магический ритуал, который вы совершили, начнет работать, и все проблемы действительно оставят любимых вами людей, уступив место благополучию, здоровью и счастью, которых они заслуживают.

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