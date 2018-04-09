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Регіна Тодоренко у шубі та купальнику заінтригувала шанувальників (ФОТО)
09.04.2018 14:47
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Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко напередодні поділилася у своєму Інстаграмі яскравим фото. На світлині зірка позує у рожевій шубі та білому бікіні, з пишною зачіскою та розмальованим обличчям. Як виявилося, для такого "аутфіту" у зірки є поважна причина.

Як виявилося, зірка нарешті згадала про співочу кар'єру, тож вже зовсім скоро поділиться з фанами новим треком та кліпом на пісню "Пятница".

Що ж, якщо відео буде таким же яскравим, як це фото - ми вже у захваті!

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