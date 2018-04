var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4063; coreola.articleid = 240636; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4063] = 4063; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при Кучме? { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jurbutusov/budet-li-arestovano-imushchestvo-deripaski-v-ukraine-nikolaevskiy-glinozemnyy-zavod-za-groshi-privatizirovannyy-pri-kuchme-240636.html" }, "headline": "Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при Кучме?", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2406/36_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-09T15:36:06+02:00", "dateModified": "2018-04-09T15:42:35+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Украина должна поддержать США в борьбе с российскими бизнесменами, считает журналист Юрий Бутусов." , "keywords": "Россия, США, Украина, Юрий Бутусов, Олег Дерипаска" } Юрий Бутусов Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ". все материалы автора → Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при Кучме? Сегодня 15.36 | комментариев: Поддержит ли Украина США в борьбе с российским олигархом Дерипаской?Президент США Дональд Трамп ввел санкции против одной из крупнейших российских компаний "Русал", второго в мире производителя алюминия, и его владельца – российского олигарха Олега Дерипаски, который, как выяснилось, выполняет все приказы Путина и российского правительства. И с помощью Дерипаски РФ осуществляет вмешательство в политику других государств.США арестовали все имущество Дерипаски, включая все его счета, активы примерно на $1 млрд и даже личный особняк Дерипаски в Вашингтоне стоимостью $15 млн.А проявит ли Украина солидарность с США в деле защиты национальных интересов, и будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, который за гроши был "приватизирован" при президенте Кучме и работает сейчас в составе "Русала"?"Русал" не выполнил инвестиционные обязательства, данные при покупке, не соблюдает требования украинских экологов и уклоняется от уплаты налогов. Основания для реприватизации есть. И наверняка будут предложения купить завод от нормальных западных инвесторов.Сам Дерипаска подозревается в США в организации вмешательства в американские выборы и, стало быть, представляет не меньшую угрозу в Украине. В 2014-ом Путин наградил Дерипаску орденом "Александра Невского".Пора проявить характер, выбросить дерипасок и прочую путинскую агентуру из Украины, и тем самым поддержать наших союзников – США – в борьбе с российскими олигархами. Война с путинской бандой – это наша общая война. Источник: Юрий Бутусов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



