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- Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине –
Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при
Кучме?
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".
все материалы автора →
Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине –
Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при
Кучме?
Сегодня 15.36 | комментариев: Поддержит ли Украина США в борьбе с
российским олигархом Дерипаской?Президент США Дональд Трамп ввел
санкции против одной из крупнейших российских компаний "Русал",
второго в мире производителя алюминия, и его владельца –
российского олигарха Олега Дерипаски, который, как выяснилось,
выполняет все приказы Путина и российского правительства. И с
помощью Дерипаски РФ осуществляет вмешательство в политику других
государств.США арестовали все имущество Дерипаски, включая все его
счета, активы примерно на $1 млрд и даже личный особняк Дерипаски в
Вашингтоне стоимостью $15 млн.А проявит ли Украина солидарность с
США в деле защиты национальных интересов, и будет ли арестовано
имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный
завод, который за гроши был "приватизирован" при президенте Кучме и
работает сейчас в составе "Русала"?"Русал" не выполнил
инвестиционные обязательства, данные при покупке, не соблюдает
требования украинских экологов и уклоняется от уплаты налогов.
Основания для реприватизации есть. И наверняка будут предложения
купить завод от нормальных западных инвесторов.Сам Дерипаска
подозревается в США в организации вмешательства в американские
выборы и, стало быть, представляет не меньшую угрозу в Украине. В
2014-ом Путин наградил Дерипаску орденом "Александра Невского".Пора
проявить характер, выбросить дерипасок и прочую путинскую агентуру
из Украины, и тем самым поддержать наших союзников –
США – в борьбе с российскими олигархами. Война с путинской
бандой – это наша общая война.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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