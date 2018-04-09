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Бутусов: Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при Кучме?
09.04.2018 14:51
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Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".

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Будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, за гроши "приватизированный" при Кучме?

Сегодня 15.36 | комментариев: Поддержит ли Украина США в борьбе с российским олигархом Дерипаской?Президент США Дональд Трамп ввел санкции против одной из крупнейших российских компаний "Русал", второго в мире производителя алюминия, и его владельца – российского олигарха Олега Дерипаски, который, как выяснилось, выполняет все приказы Путина и российского правительства. И с помощью Дерипаски РФ осуществляет вмешательство в политику других государств.США арестовали все имущество Дерипаски, включая все его счета, активы примерно на $1 млрд и даже личный особняк Дерипаски в Вашингтоне стоимостью $15 млн.А проявит ли Украина солидарность с США в деле защиты национальных интересов, и будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине – Николаевский глиноземный завод, который за гроши был "приватизирован" при президенте Кучме и работает сейчас в составе "Русала"?"Русал" не выполнил инвестиционные обязательства, данные при покупке, не соблюдает требования украинских экологов и уклоняется от уплаты налогов. Основания для реприватизации есть. И наверняка будут предложения купить завод от нормальных западных инвесторов.Сам Дерипаска подозревается в США в организации вмешательства в американские выборы и, стало быть, представляет не меньшую угрозу в Украине. В 2014-ом Путин наградил Дерипаску орденом "Александра Невского".Пора проявить характер, выбросить дерипасок и прочую путинскую агентуру из Украины, и тем самым поддержать наших союзников – США – в борьбе с российскими олигархами. Война с путинской бандой – это наша общая война.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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