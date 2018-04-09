Зашелестели новые страницы кремлевских методичек «Россия — Украина. Любовь до гроба». Издание 679. Дополненное.

На Донбассе воюют не россияне, а исключительно наёмники, может и российские. Но как мы все знаем у солдат удачи нет «прописки» и выходит, что братская россия вообще не при делах, а значит крайней степени невиновная.

Алэ… В кремле раз за разом допускают одну и ту же ошибку, свято веря в то, что украинцы безапелляционно сожрут то информационное дерьмо, которое скармливается россиянам.

– Это наверное наёмники из артиллерийских училищ сдавали экзамены летом 2014, с сопредельной территории, (а значит безнаказанно), обстреливая подразделения украинской армии.

– непременно только наёмники сидят в кунгах новейших комплексов РЭБ и РЭР, «Житель», «Леер-2» и так далее.

– Наемники и только наёмники взяли напрокат в отделе туристического снаряжения ЗРК «Бук» и шутки ради сбили пассажирский Боинг.

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– Те же самые наемники вероятно угнали батарею РСЗО «Град» и перемешали со щебнем и людьми восточную окраину Мариуполя.

– Уже четыре года наверное только наёмники поставляют на Донбасс боевую технику, вооружение и боеприпасы для нужд тех же самых наёмников.

– Ах да, чуть было на забыл, какие-то обезличенные наемники аннексировали АР Крым и после сняли эпическое кино.

Не. Россияне здесь не причём. Это всё какие-то неизвестные наемники правда с россиянскими паспортами.

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