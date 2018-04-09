Пострадавших защитников оперативно доставлены в лечебные учреждения

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал укрепления ВСУ близко Луганского. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитниках Светлодарска. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского, передает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям ВСУ близко Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, пищевики и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановка враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и пищевики - крупнокалиберные пулеметы, по защитниках Авдеевки, Павлополь, Талаковка и Шахты "Бутовка" - стрелковое оружие, а по защитникам Широкино - велся снайперский огонь.

В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.