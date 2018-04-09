Голливудский актер Рассел Кроу устроил распродажу вещей под названием "Искусство развода" в Сиднее, пишет Reuters .

Известно, на публичный аукцион были выставлены около 200 костюмов и вещей из самых популярных фильмов с Кроу: "Гладиатор", "Хозяин морей: на краю земли" и других.

Аукцион состоялся в 54-й день рождения Кроу, который мог бы стать 15-й годовщиной свадьбы с экс-супругой актера Даниэль Спенсер, если бы не развод в 2012 году.

В частности, с молотка ушли металлические наручники и колесница из "Гладиатора", ранее принадлежавший Леонардо Ди Каприо окаменевший череп динозавра, золотые часы и многое другое. Всего на аукционе удалось выручить 2,8 млн долларов.

Как можно понять из объяснений актера, деньги понадобились для окончательного оформления расставания с Даниэль. "Наш развод будет завершен примерно в те же дни, что состоится аукцион. Мы вместе воспитываем детей и нам легко договориться о деньгах", - признавался Рассел Кроу в интервью Australia's Daily Telegraph.

Напомним, Кроу исполнилось 54 года 7 апреля. Вместе с экс-супругой он растит двоих сыновей: 14-летнего Чарльза и 11-летнего Теннисона.

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