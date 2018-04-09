В связи с тем, что "" не сможет полностью отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины, президент России не пойдет на большую войну в Украине.

Об этом заявил журналист Виталий Портников, передает со ссылкой на .

Это стало понятно, после соответствующего заявления председателя "Газпрома" Алексея Миллера.

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", - сказал .

Речь идет о 10-15 миллиардов кубометров газа в год. Так, по словам Портникова, слова Миллера означают только то, что "" проиграл Украине.

"Не просто проиграл в Стокгольмском арбитраже, а проиграл стратегически - потому что без украинского транзита и без нового соглашения с Киевом ему не выжить. А вместе с "Газпромом" проиграл Путин. А вместе с Путиным проиграла Россия. На практике это означает, что Украине предоставляется уникальный исторический шанс для государственного строительства. У нас есть время и у нас будет мир. Дело теперь только в том, как мы используем этот шанс. Слова Миллера означают, что большой войны на украинской территории не будет. Не будет не в ближайшее время - а не будет никогда, по крайней мере, пока Европа использует российский газ", - объясняет свое видение ситуации журналист.

Как утверждает Портников, это дает основания предполагать и то, что в ближайшие годы даже начнет предпринимать шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Нам вернут Донбасс, начнут переговоры по Крыму. Потому что и Донбасс, и Крым нужны были России как плацдармы для наступления на Украину. Наступления, которое не состоится, так как сохранение украинской для российских потребностей исключает использование авиации и танковых армий, что необходимо для быстрой успешной кампании", - уверен журналист.

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