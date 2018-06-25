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Грицак: Украина готова на беспрецедентные шаги, чтобы вернуть всех узников домой
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25.06.2018 12:28
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Россия блокирует все переговоры по освобождению украинцев на
Донбассе, в РФ и в оккупированном Крыму, заявил глава Службы
безопасности Украины Василий Грицак. Грицак: Одной из ключевых
проблем является недопуск международных организаций на
оккупированные территории Фото: ssu.gov.ua "Мы готовы на
беспрецедентные шаги, чтобы… вернуть всех узников домой, как с
оккупированных территорий, из Крыма и с Донбасса, так и с
территории Российской Федерации", – заявил Грицак.По его
словам, Россия блокирует все переговоры по освобождению
украинцев."На сегодняшний день переговоры по освобождению
заложников сознательно блокируются российской стороной и
используются как средство политического давления… Одной из ключевых
проблем является недопуск международных организаций на
оккупированные территории, к местам, где удерживаются граждане
Украины", – заявил Грицак.Он добавил, что Россия боится
"показать те места, где по надуманным обвинениям содержатся наши
узники в нечеловеческих условиях".Грицак также рассказал,
что у СБУ есть свидетельства почти тысячи граждан, которые
подвергались пыткам на Донбассе, при этом свидетельства 435
украинцев изданы в виде сборника, представленного дипломатам и
представителям международных организаций.Глава СБУ сообщил, что с
2014 года правоохранители нашли 3224 без вести пропавших на
Донбассе. Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях
между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в
апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы
проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018
года АТО официально завершилась, вместо нее началась
операция Объединенных сил.
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