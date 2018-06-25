Россия блокирует все переговоры по освобождению украинцев на Донбассе, в РФ и в оккупированном Крыму, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Грицак: Одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций на оккупированные территории Фото: ssu.gov.ua "Мы готовы на беспрецедентные шаги, чтобы… вернуть всех узников домой, как с оккупированных территорий, из Крыма и с Донбасса, так и с территории Российской Федерации", – заявил Грицак.По его словам, Россия блокирует все переговоры по освобождению украинцев."На сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления… Одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций на оккупированные территории, к местам, где удерживаются граждане Украины", – заявил Грицак.Он добавил, что Россия боится "показать те места, где по надуманным обвинениям содержатся наши узники в нечеловеческих условиях".Грицак также рассказал, что у СБУ есть свидетельства почти тысячи граждан, которые подвергались пыткам на Донбассе, при этом свидетельства 435 украинцев изданы в виде сборника, представленного дипломатам и представителям международных организаций.Глава СБУ сообщил, что с 2014 года правоохранители нашли 3224 без вести пропавших на Донбассе. Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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