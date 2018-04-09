Политика умиротворения агрессора однажды уже доказала свою полную несостоятельность и обернулась колоссальными жертвами для нашего народа и только человечества.

В некоторых российских изданиях прозвучали слова благодарности постпреду США в ООН Никки Хейли за то, что она прямым текстом признала: Россия никогда не будет для США другом. Мол, теперь можно вздохнуть с облегчением. Наконец-то всё стало ясно! И те, кто питал иллюзии по поводу возможности задружиться с Америкой, теперь жестоко посрамлены и примерно наказаны за свою наивность.

Между тем, на мой взгляд, подобное «открытие Америки» мог совершить только совсем глупый дурак. Если допустить, что в России таковые вообще водятся. Потому что Хейли не сказала абсолютно ничего нового по сравнению тем, что нам хорошо известно как минимум с середины 19 века, когда тогдашний британский премьер-министр Пальмерстон изрек следующую чеканную фразу: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны только ее интересы!».

Скажу даже больше: в мире нет вообще ни одной суверенной страны (Украина не в счет), которая верна чему-либо и кому-либо, кроме своих интересов. Так что если кто-то в России в силу собственной благоглупости или желания обмануть ближнего пропагандировал такую явную чушь, а сейчас в ней разочаровался, то ему надо к доктору.

США демонстрируют абсолютно естественную для любого государства политику – строгое следование своим собственным интересам в том виде, как они их понимают. В данный момент они полностью уверены, что Россию надо давить изо всех сил, пока не будет выдавлен нужный им результат. Почему они так в этом уверены, точно не скажу. Возможно, делают ставку на внутренний слом ущемленной санкциями российской элиты, которая, дескать, вся как один, ополчится на Путина и свергнет ненавистную Америке российскую власть.

А может быть, истолковали как знак явной слабости РФ, добрую волю Москвы и её стремление к урегулированию отношений даже в тех случаях, когда сами Штаты, в силу своих воинственных традиций, уже давно бы стали бросать «Томагавки».

Так или иначе, они продолжают наращивать давление в явном убеждении, что это самая лучшая, на сегодняшний день, стратегия в отношении России. В рамках данного курса сегодня происходят и вовсе беспрецедентные для российско-американских отношений, не говоря уже про советско-американские времена, вещи.

Например, недавно американский Белый дом с достойной восхищения непринужденностью объявил, что будет продолжать готовить встречу Трампа и Путина, несмотря на очередные, введенные против РФ санкции.

В переводе этой вашингтонской казуистики на нормальный русский язык это означает, что впервые в истории отношений двух стран, США намерены готовить встречу на высшем уровне в обстановке шантажа и давления на Москву, видимо, считая это наиболее подходящим фоном для такого саммита. Надо ли объяснять, что ни один советский и, будем надеяться, ни один российский руководитель, никогда и ни при каких обстоятельствах не пошел бы на встречу в столь унизительных условиях неприкрытого иностранного диктата. Что означало бы не что иное, как полное принятие Москвой такого высокомерного американского поведения. И беспринципную готовность, несмотря на явный беспредел со стороны заокеанских визави, продолжать вести с Вашингтоном конструктивный разговор.

Совершенно конечно, что США рассматривают свои санкционные удары по России именно как правильный фон для будущего саммита. И очень рассчитывают превратить его в площадку для того, чтобы документально зафиксировать коленопреклоненное положение РФ. Получилось однажды с Горбачевым, почему бы еще разок не попробовать?

Кстати, в заокеанских новостях о подготовке такой встречи доминирует тема вызова Путина «на ковер» в Белый дом, что является обычной практикой американского гегемона в обращении со своими вассалами, клиентами и прочими второсортными, по мнению США, персонажами.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Безудержный напор Вашингтона по отношению к России становится образцом поведения для американских геополитических шавок, таких, как украинский марионеточный режим. Недавний беспрецедентный по наглости акт государственного морского пиратства – захват в международных водах Азовского моря российского рыболовецкого судна со всем экипажем, является прямым продолжением этой американской политики, а вероятно, даже и прямым поручением Вашингтона в намерении еще раз «пощупать Россию за вымя».

В том, что это именно тестовая акция, призванная проверить возможность нанесения по РФ новых безнаказанных ударов, нет причин сомневаться. Для самого киевского режима это вообще то, что доктор прописал. Потому что для него конфронтация с Россией, вплоть до полномасштабной войны — единственный шанс продлить свои дни. Ибо в мирное время этот абсолютно тупиковый для Украины режим полностью обречен.

Ожидать от наших заокеанских «партнеров», не говоря уже про их местных цепных псов, того, что они в один красивый день вдруг сменят гнев на милость, и начнут просто так, за здорово живешь, предлагать России дружбу и любовь вместо санкций и тотального подавления, может только полный и безнадежный дурак. Вроде тех, кто еще верит в возможность некоей платонической «дружбы» разных государств, России с Америкой или еще кого-нибудь.

Да, мотивы руководства РФ, которое с предельной сдержанностью реагирует на вражеские провокации, совершенно понятны. Россия, как и любая другая нормальная страна, способная заработать себе на жизнь честным трудом, пусть это даже малопочтенная распродажа собственных недр, не заинтересована в конфронтации и тем более в войне. Никакой «российской агрессии» — этого жупела, придуманного западной пропагандой, чтобы свалить на Россию ответственность того же Запада за поддержку вооруженного переворота и свержения законной власти на Украине, в природе разумеется, не существует. Именно следовательно Россия стремится максимально ограничить негативный эффект от агрессивных действий Запада на Украине и не допустить его эскалации в противостояние слишком большого масштаба.

Но работает ли эта стратегия в условиях, когда геополитический враг настроен с точностью до наоборот – на всемерное разжигание конфронтации и на организацию с этой целью все новых и более масштабных провокаций? В этом смысле можно не сомневаться: если киевскому режиму и его вашингтонским хозяевам сойдет с рук его нынешний акт международного разбоя в виде угона в неволю российских рыбаков, то следующий не заставит себя долго ждать.

И это может быть всё, что угодно – от срыва энергетического сотрудничества России и стран Западной Европы до торпедирования, даже в самый последний момент, чемпионата мира по футболу в России. И от ареста российской собственности за рубежом до объявления всех жителей Крыма в международный розыск как государственных изменников, с их арестом и выдачей на Украину в случае любого выезда за пределы РФ.

Сегодня много чего предлагается в качестве реакции на те же бандитские действия киевского режима в отношении российских моряков. От встречного ареста украинских судов в данной акватории до полной блокады города Мариуполя со стороны моря, что парализует экспорт продукции его металлургических комбинатов – до тех пор, пока все пленники не будут освобождены без всяких условий и судебных вердиктов.

Не мне давать советы российскому руководству, как именно поступать в данной ситуации. Государственная мудрость Путина, его умение предельно точно рассчитывать свои шаги, выбирая для них лучшее время и место, общеизвестны и уже не раз подтверждены на практике. Именно следовательно те совершенно понятные и справедливые эмоции, которые испытывают все нормальные люди при виде того бандитского беспредела, который творится в отношении России, не должны застить наш ум. Потому что, вполне вероятно, именно таких, сугубо эмоциональных и плохо просчитанных реакций от Москвы и ждут, чтобы подловить РФ на каком-нибудь чисто эмоциональном срыве.

Но всегда нужно помнить и о другой стороне медали. Однажды, в июне 1941 года, мы уже делали ровно то же самое. То есть упорно не поддавались не провокации, которые регулярно устраивали Советскому Союзу гитлеровцы. И что получили в итоге? А получили то, что Гитлер настолько уверился в собственной безнаказанности, что объявил нашу страну колоссом на глиняных ногах и приказал своим войскам разгромить СССР в течение двух-трех недель.

Не буду напоминать, ценой каких жертв наш народ сумел переубедить бесноватого фюрера Третьего рейха, уверившегося в нашей неспособности дать нацистскому агрессору должный отпор. И не дай нам Бог довести самоуверенность нынешнего Запада до гитлеровских масштабов. Потому что исправление этой ошибки будет стоить еще большей крови, чем в прошлый раз. Если после этого на Земле вообще будет кому подводить итоги.

Автор: Юрий Селиванов

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