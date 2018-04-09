Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что погибшие во время химической атаки жители сирийской Думы мирно сосуществовали с террористами и "ничем не лучше" населения уничтоженного во время Второй мировой войны Дрездена. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чаплин: Земли, захваченные террористами, можно выжигать гораздо более радикальными и эффективными методами Фото: hiopq.ru "Какие мирные жители остались в Думе? Все имели возможность выйти, даже боевики. А люди, мирно сосуществовавшие с террористами и де-факто, как правило, работавшие на них, ничем не лучше населения какого-нибудь Дрездена времен Второй мировой войны. В таких случаях в нравственном и духовном смыслах виноваты все. В том числе женщины и дети", – подчеркнул он.Протоиерей отметил, что о коллективной ответственности народов или жителей различных селений много сказано в Библии и Священном Предании."Именно таков христианский взгляд, в отличие от гуманизированной идеи "каждый только за себя перед Богом отвечает". На исповеди – да, а вот при действии Бога в истории – не только. Химическое оружие, конечно, запрещено, но земли, захваченные террористами, можно выжигать гораздо более радикальными и эффективными методами. Безо всякой химии и без ложного стыда", – подытожил Чаплин. https://www.facebook.com/prot.v.chaplin/posts/575153109527865 7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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