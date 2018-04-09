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Экс-спикер РПЦ Чаплин о химатаке в Сирии: В нравственном и духовном смыслах виноваты все. В том числе женщины и дети
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09.04.2018 15:07
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Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что
погибшие во время химической атаки жители сирийской Думы мирно
сосуществовали с террористами и "ничем не лучше" населения
уничтоженного во время Второй мировой войны Дрездена. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Чаплин: Земли, захваченные
террористами, можно выжигать гораздо более радикальными и
эффективными методами Фото: hiopq.ru "Какие мирные жители остались
в Думе? Все имели возможность выйти, даже боевики. А люди, мирно
сосуществовавшие с террористами и де-факто, как правило, работавшие
на них, ничем не лучше населения какого-нибудь Дрездена времен
Второй мировой войны. В таких случаях в нравственном и
духовном смыслах виноваты все. В том числе женщины и дети", –
подчеркнул он.Протоиерей отметил, что о коллективной
ответственности народов или жителей различных селений много сказано
в Библии и Священном Предании."Именно таков христианский взгляд, в
отличие от гуманизированной идеи "каждый только за себя перед Богом
отвечает". На исповеди – да, а вот при действии Бога в
истории – не только. Химическое оружие, конечно, запрещено, но
земли, захваченные террористами, можно выжигать гораздо более
радикальными и эффективными методами. Безо всякой химии и без
ложного стыда", – подытожил Чаплин.
https://www.facebook.com/prot.v.chaplin/posts/575153109527865
7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город
Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100
человек.Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что за
химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия,
и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В
Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными
сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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