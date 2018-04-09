Спасатели ликвидировали возгорание сухостоя и травы в нескольких районах Житомирской и Хмельницкой областей

Спасатели ликвидировали несколько очагов возгорания сухостоя, сухой травы и мусора на территории ряда районов Житомирской и Хмельницкой областей.

Как сообщило в понедельник управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области, днем 8 апреля в службу спасения "101" поступила информация о возгорании прошлогоднего сухостоя возле села Выдумка Пулинского района. На месте спасатели выяснили, что на открытой территории горит сухая растительность на площади около 2 га. В ближайшее время бойцы ГСЧС ликвидировали пожар и не допустили его распространение на большую площадь. Огонь уничтожил сухой травяной настил и кустарники на площади 2 га.

В тот же день подобные возгорания прошлогоднего сухостоя спасатели ликвидировали близко сел Вересы и Рудня Почта Житомирского района. Кроме того, бойцы ГСЧС 7 раз привлекались к тушению мусора на открытых территориях в населенных пунктах Олевского, Андрушевского, Овручского, Чудновского и Бердичевского районов Житомирской области. В целом ликвидировано возгорание мусора на площади 1,67 га. Погибших и травмированных во всех случаях нет.

Возгорание сухой травы произошло 8 апреля и в нескольких районах Хмельницкой области. По информации Главного управления ГСЧС в области, в Шепетовском районе горела сухая трава на площади 400 кв.м. В Красиловском районе спасатели не позволили возгоранию сухой травы распространиться на значительную площадь.

Вблизи с.Старое Поречье Городокского района огонь охватил траву и деревья на площади 300 кв. м.

Вечером горела сухая трава на площади 0,4 га неподалеку от с. Пироговцы Хмельницкого района, а также на 0,5 га – близко с.Сягрев Полонского района.