Череда провокаций и санкций со стороны Запада требует системного и жесткого ответа. Один раз, чтобы все на этом закончилось и Запад признал наше право на существование

Юрий Баранчик

Отличный текст опубликовал телеграмм-канал "Пул 3". Привожу его полностью, так как мои мысли полностью совпадают с написанным, а как говорил Бык ("Зеленый фургон", если кто забыл или уже помоложе), чужого нам не надо.

Итак:

"Ровно пять лет назад Путин за один долгий день экспресс-маршрутом Ганновер-Амстердам. На выставке в Ганновере перед ним с Меркель выскочили голые женщины из Femen, а в Амстердаме вокруг резиденции местного премьера, где шли переговоры, творился натуральный ад.

Представители секс-меньшинств со всей Голландии съехались в столицу - протестовать против ущемления в России их прав и принятия гомофобных законов. Десятки тысяч человек, весь город в шестицветной радуге, портреты Путина во всевозможной раскраске, банеры на домах, мостах и автобусах. На пресс-конференции локальный журналист буквально требовал от Путина прекратить теснить беззащитные меньшинства.

Тогда еще не случилось абсолютно ничего из того, что все последние годы западный мир инкриминирует России. Даже Олимпиада в Сочи, которую начали поливать грязью чуть позже, виднелась еще далеко на горизонте. А плакаты «Путин - тиран» и «Россия - недемократичное государство» уже были.

Поэтому, когда вам говорят, что на Россию международное общество давит за дело - за химатаку в Восточной Гуте, за Скрипаля, за больницы и школы в Алеппо, за Донбасс, за боинг, за Крым и прочее, не верьте. Так было всегда. Не политика - так геи, не геи - так экология, не экология - так жестокое обращение с животными, не животные - так еще что-нибудь. Надо будет - и за то, что солнце у нас раньше всходит, санкции наложат".

Так было всегда, довольно вспомнить антироссийские плакаты 18-19 веков и так будет, пока мы будем руководствоваться концепцией "мирного сосуществования с Западом". Пока мы будем ментально, психологически, идеологически считать себя частью Западной "цивилизации", а не новой цивилизацией Севера со своими религиозными, цивилизационными, этическими и иными устоями.

Мы будем брать Парижи и Берлины, а потом уходить, как будто ничего и не было. Запад будет отстраиваться и копить новую энергию русофобии, чтобы с новой силой объединенной волной наброситься на нашу крепостную стену. А мы будем предлагать концепцию мирного сосуществования. Но так не будет - внутривидовая конкуренция, как показывает мир биологический, она самая жесткая. Именно мы, Россия, - другая ветвь исторически-биологически белой цивилизации. И именно следовательно вторая часть белой цивилизации - англосаксонская и католическо-протестантская будет пытаться нас давить до такой стадии, когда мы полностью не исчезнем как нация (русские), как концепция (Русский мир), как понятие (Россия) с исторически-биологической арены.

Какая-то дурная бесконечность. Сейчас они в очередной раз хотят решить "русский вопрос". Соответственно, ответ должен быть такой, чтобы плакаты с агрессивным русским медведем навсегда были выброшены на свалку истории вмесе с теми, кто только подумает о том, чтобы их напечатать.