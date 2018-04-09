Череда провокаций и санкций со стороны
Запада требует системного и жесткого ответа. Один раз, чтобы все на
этом закончилось и Запад признал наше право на
существование
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Отличный текст опубликовал
телеграмм-канал "Пул 3". Привожу его полностью, так как мои мысли
полностью совпадают с написанным, а как говорил Бык ("Зеленый
фургон", если кто забыл или уже помоложе), чужого нам не надо.
Итак:
"Ровно пять лет назад Путин за
один долгий день экспресс-маршрутом
Ганновер-Амстердам. На выставке в Ганновере перед ним с
Меркель выскочили голые женщины из Femen, а в Амстердаме вокруг
резиденции местного премьера, где шли переговоры, творился
натуральный ад.
Представители секс-меньшинств
со всей Голландии съехались в столицу - протестовать против
ущемления в России их прав и принятия гомофобных законов. Десятки
тысяч человек, весь город в шестицветной радуге, портреты Путина во
всевозможной раскраске, банеры на домах, мостах и
автобусах. На пресс-конференции локальный журналист буквально
требовал от Путина прекратить теснить беззащитные
меньшинства.
Тогда еще не случилось
абсолютно ничего из того, что все последние годы западный мир
инкриминирует России. Даже Олимпиада в Сочи, которую начали
поливать грязью чуть позже, виднелась еще далеко на
горизонте. А плакаты «Путин - тиран» и «Россия -
недемократичное государство» уже были.
Поэтому, когда вам говорят, что
на Россию международное общество давит за дело - за химатаку в
Восточной Гуте, за Скрипаля, за больницы и школы в Алеппо, за
Донбасс, за боинг, за Крым и прочее, не верьте. Так было
всегда. Не политика - так геи, не геи - так экология, не экология -
так жестокое обращение с животными, не животные - так еще
что-нибудь. Надо будет - и за то, что солнце у нас раньше всходит,
санкции наложат".
Так было всегда, довольно вспомнить
антироссийские плакаты 18-19 веков и так будет, пока мы будем
руководствоваться концепцией "мирного сосуществования с Западом".
Пока мы будем ментально, психологически, идеологически считать себя
частью Западной "цивилизации", а не новой цивилизацией Севера со
своими религиозными, цивилизационными, этическими и иными
устоями.
Мы будем брать Парижи и Берлины, а
потом уходить, как будто ничего и не было. Запад будет
отстраиваться и копить новую энергию русофобии, чтобы с новой силой
объединенной волной наброситься на нашу крепостную стену. А мы
будем предлагать концепцию мирного сосуществования. Но так не будет
- внутривидовая конкуренция, как показывает мир биологический, она
самая жесткая. Именно мы, Россия, - другая ветвь
исторически-биологически белой цивилизации. И именно следовательно
вторая часть белой цивилизации - англосаксонская и
католическо-протестантская будет пытаться нас давить до такой
стадии, когда мы полностью не исчезнем как нация (русские),
как концепция (Русский мир), как понятие (Россия) с
исторически-биологической арены.
Какая-то дурная бесконечность.
Сейчас они в очередной раз хотят решить "русский вопрос".
Соответственно, ответ должен быть такой, чтобы плакаты с
агрессивным русским медведем навсегда были выброшены на свалку
истории вмесе с теми, кто только подумает о том, чтобы их
напечатать.