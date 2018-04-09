Новые американские санкции обвалили фондовый и валютный рынки России. Драйвером снижения котировок стала угроза дальнейших санкций против бизнесменов, поскольку уже принятые меры дают основания полагать, что Олег Дерипаска вместе с его компаниями — далеко не последний близкий к Путину миллиардер, которому предстоит потерять свой бизнес из-за Минфина США, передает Newsader.

Дополнительным фактором напряженности стала химическая нападение режима Асада, поддерживаемого Россией, которой накануне президент Трамп пригрозил, что она и лично Путин заплатят «большую цену» за сирийскую авантюру: инвесторы не исключают прямого военного столкновения США с РФ и выходят из российских рынков.

В понедельник, 9 апреля, курс доллара подскочил максимально за 1,5 года и превысил 60 рублей на момент написания данной заметки, в то время зарубежные фонды начали распродажу долговых бумаг российского правительства, что привело к краху ключевых показателей, отмечает .

К 13.11 мск индекс МосБиржи, отражающий стоимость 46 крупнейших российских компаний, рухнул на 9,31%, а входящие в него бумаги суммарно подешевели на 834 миллиарда рублей, поставив рекорд с 3 марта 2014 года, когда парламент Крыма объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.

Индекс РТС, отражающий долларовую стоимость бумаг, рухнул на 10,55% и потерял 18 млрд долларов капитализации с начала дня.

Как отмечает РБК, между лидеров падения — компании, связанные с попавшими в пятницу под санкции США бизнесменами и госменеджерами. Акции UC Rusal (основной хозяин — попавший под санкции Олег Дерипаска) обвалились по состоянию на 13:30 снижались на 28,89% к открытию торгов, акции «Норникеля» (доля Дерипаски — 27,8%) — на 13,35%, акции золотодобывающей компании «Полюс» (принадлежит Саиду Керимова, сыну сенатора Сулеймана Керимова, также попавшего под санкции) — на 13,24%. Акции ВТБ упали на 10,87% (под санкциями — глава банка Андрей Костин), котировки «Газпрома» снизились на 8,55% (председатель правления компании Алексей Миллер — также в «черном списке» Минфина США).

«Русал» и En+ Дерипаски по итогам торгов 6 апреля потеряли $2,85 млрд капитализации. На Московской бирже акции En+ Group обвалились на 17,93%, акции UC Rusal — на 17,73%. UC Rusal потеряла более 92 млрд руб. капитализации (около $1,6 млрд — до $7,4 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилась на $1,25 млрд, до $5,7 млрд.

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Акции Сбербанка за три часа торгов спикировали на 12,31%. Вместе с ВТБ суммарно два госбанка, один из которых принадлежит ЦБ, а другой российскому правительству в лице Росимущества, подешевели на 750 млрд рублей.

Акции «Роснефти» рухнули на 8,2%, а капитализация компании сократилась на 380 миллиардов рублей.

Обвал котировок идет фронтально: акции «Новатэка» падают на 8,29%, НЛМК — на 7,32%, «Северстали» — на 7,16%, «Русгидро» — на 9,97%, «Мегафона» — на 8,35%, «Россетей» — на 11,88%.

Зарубежные инвесторы распродают российские гособлигации, в которые вложили 22 млрд долларов за последние 2 года, и выходят из рубля, говорит главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

Чуть больше чем за три часа торгов курс доллара подскочил на 1,65 рубля — рекордно с мая 2016 года. Сделки с расчетом завтра проходили по 59,8175 рубля за доллар, а зафиксированный биржей курс стал максимальным с ноября прошлого года.

Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016-го. Индекс цен облигаций федерального займа RGBI свалился с 144,82 до 143,96 пункта. Цена 10-летних ОФЗ 26207, «любимой» бумаги нерезидентов рухнула более чем на 1%, чего рынок не видел с октября 2016-го.

Из рубля и рублевых активов выходят крупные западные инвесторы — спекулянтивные продажи не могли бы спровоцировать настолько сильное снижение курса, сказал Reuters дилер крупного западного банка. Пока курс сдерживают экспортеры, продающие валюту, но они уходят с рынка после окончания основной сессии, и вечером рубль может ускорить обвал, добавляет он.

Журнал Forbes посчитал, что совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд: капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка. Дерипаска за два дня лишился примерно половины своего состояния: до санкций оно оценивалось на уровне $6,7 млрд, тогда как сейчас — примерно вдвое меньше.

Сильное снижение рынка вызвано паническими продажами, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Cергей Дроздов.

«История с санкциями была известна еще в пятницу, однако в пятницу никакой негативной реакции по широкому рынку не было. Вероятно, сегодня игроки переоценили ситуацию, на волне продолжающегося давления и снижения стоимости акций Rusal на Гонконгской бирже игра на понижение продолжилась», — предположил аналитик. Сильное падение акций Сбербанка может быть связано с тем, что Сбербанк является кредитором Rusal, считает Дроздов, слова которого приводит .

В пятницу Минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Они предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.

Среди тех, кто также попал под санкции, — глава «Реновы» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, чья семья владеет долей в аэропорте Внуково. В список также попали несколько российских компаний, в том числе крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и En+ Group.

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