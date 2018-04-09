|Дочь Лолиты исполнила песню Каас
|09.04.2018 15:15
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Яблоня от яблони)!! Ребёнок приехал на каникулы)! Отчёт по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?)!! *Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 1 Апр 2018 в 11:24 PDT
Ева родилась в 1999 году, когда Лолита была в браке с актером и шоуменом Александром Цекало.Дочь Лолиты живет в Киеве и, по словам певицы, получает старорежимное образованиевидео
Яблоня от яблони)!! Ребёнок приехал на каникулы)! Отчёт по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?)!! Видео: Любимые Звезды - новости звезд кино и шоу-бизнеса / YouTube
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