Яблоня от яблони)!! Ребёнок приехал на каникулы)! Отчёт по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?)!! *

Яблоня от яблони)!! Ребёнок приехал на каникулы)! Отчёт по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?)!! Видео: Любимые Звезды - новости звезд кино и шоу-бизнеса / YouTube

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