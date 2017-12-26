Ученые Орхусского университета (Дания) доказали, что микроорганизмы пробиотики, следящие за здоровьем кишечника, также защищают от депрессии, вызванной неправильным образом жизни.

В ходе исследования две группы крыс потребляли пищу с повышенным содержанием жира, в которой отсутствовала клетчатка. Вторая группа также получала вместе с питьевой водой смесь микроорганизмов, по большей части в форме бактерий молочной кислоты и, в отличие от первой, не проявляла депрессивного поведения. Другими словами, пробиотики подавили последствия нездоровой диеты, считает доктор Андерс Абилдгаард, информирует news.eizvestia.com.

Крысы не могут страдать от депрессии как люди, в строго медицинском смысле слова, но они становятся пассивными и неспособными справляться со стрессовыми ситуациями. Ученые называют это депрессивно-подобным поведением, сообщает EurekAlert.

У первой группы крыс, не получавшей пробиотиков, оказался повышен уровень лейкоцитов в тканях мозга, что является признаком хронического воспаления, а также они присутствуют в жировой ткани и печени людей, страдающих ожирением и диабетом. Уровень лейкоцитов в мозге крыс, потреблявших пробиотики, оставался в норме.

«Это может указывать на то, что пробиотики, кроме только прочего, перепрограммируют иммунную систему. В частности, в этом исследовании крысы благодаря им были защищены от последствий жирной диеты и состояние их здоровья не отличалось от контрольной группы. Это поразительное открытие, которое поддерживает гипотезу, что пробиотики, обычно следящие за здоровьем кишечника, также воздействуют на мозг. Результаты могут оказаться полезными при лечении депрессии у людей», — говорит Абилдгаард.

Читайте: Ученые назвали простой способ замедлить старение

Сводка.нет - Новости Украины и Мира