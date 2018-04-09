Немецкое правительство заявило, что сирийские власти должны быть привлечены к ответственности за смертельные химические атаки против собственного населения в Думе. Об этом сообщает ABC News .

Уточняется, что представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что "действия режима презренны, они бесчеловечны и нарушают основные нормы международного гуманитарного права, и это не должно оставаться безнаказанным".

Он также отметил, что будучи одним из основных сторонников Сирии, Россия должна прекратить использовать свое вето Совета безопасности ООН для блокирования расследования случаев применения химического оружия.

Напомним, в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума "крайне тревожными" и призвал к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Соединенные Штаты Америки могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с использованием химического оружия в городе Дума под Дамаском.

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