На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе Киева автомобиль врезался в столб, водитель автомобиля пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Произошло ДТП с пострадавшими, водитель автомобиля пострадал, его госпитализировали. Предварительно, причина ДТП в том, что водитель не справился с управлением, однако это будет устанавливать следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

Очевидец происшествия сообщил что автомобиль был учебным, в салоне был водитель авто и инструктор. Авария произошла сегодня, около 15:00.

Напомним, вчера в Ровенской области мотоцикл столкнулся с гужевой повозкой, в результате чего водитель мотоцикла погиб, еще один получил травмы.

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