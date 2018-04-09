22 апреля в украинской столице сразятся киевский эстрадно-духовой оркестр "Сувенир" и духовой оркестр "Львовские фанфары". Этот материал можно прочитать и на украинском языке На концерте сразятся детские оркестры из Киева и Львова Фото: пресс-служба Magic Box Об этом сообщает пресс-служба концертно-продюсерского агентства Magic Box.На сцене столичного Международного центра культуры и искусств "Октябрьский дворец" сойдутся киевский эстрадно-духовой оркестр "Сувенир" (дирижер – Александр Белошапка) и духовой оркестр "Львовские фанфары" (дирижер – Андриан Лескив).Возраст участников оркестров – от пяти до 16 лет.Согласно концепции шоу "Битва оркестров. Дети", на сцене одновременно будут находиться два коллектива и попытаются доказать свое первенство.В шоу также примут участие приглашенные звездные гости.Вести концерт будут певец Александр Миньонок, актер Юрий Ткач и Кристина Педь.На сцену выйдут группа "Нумер 482" и Екатерина Кузякина.Музыкальная битва будет состоять из трех частей. В первом туре оркестры исполнят авторские композиции, во втором – украинские музыкальные произведения, в третьем – мировые шедевры от классической музыки до рока.Победителя шоу "Битва оркестров. Дети" выберут зрители в зале путем голосования."Битва оркестров. Дети" состоится 22 апреля в 18.00 в Международном центре культуры и искусств (МЦКиИ "Октябрьский дворец") в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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