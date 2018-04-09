22 апреля в украинской столице сразятся киевский эстрадно-духовой
оркестр "Сувенир" и духовой оркестр "Львовские фанфары". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке На концерте сразятся
детские оркестры из Киева и Львова Фото: пресс-служба Magic Box Об
этом сообщает пресс-служба концертно-продюсерского агентства Magic
Box.На сцене столичного Международного центра культуры и искусств
"Октябрьский дворец" сойдутся киевский эстрадно-духовой оркестр
"Сувенир" (дирижер – Александр Белошапка) и духовой оркестр
"Львовские фанфары" (дирижер – Андриан Лескив).Возраст участников
оркестров – от пяти до 16 лет.Согласно концепции шоу "Битва
оркестров. Дети", на сцене одновременно будут находиться два
коллектива и попытаются доказать свое первенство.В шоу также примут
участие приглашенные звездные гости.Вести концерт будут певец
Александр Миньонок, актер Юрий Ткач и Кристина Педь.На сцену выйдут
группа "Нумер 482" и Екатерина Кузякина.Музыкальная битва будет
состоять из трех частей. В первом туре оркестры исполнят
авторские композиции, во втором – украинские музыкальные
произведения, в третьем – мировые шедевры от классической
музыки до рока.Победителя шоу "Битва оркестров. Дети" выберут
зрители в зале путем голосования."Битва оркестров. Дети" состоится
22 апреля в 18.00 в Международном центре культуры и искусств (МЦКиИ
"Октябрьский дворец") в Киеве.
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