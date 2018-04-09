Минобразования: Дипломы с оккупированных территорий не имеют юридической силы

Документы об образовании, выданные на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированных РФ Автономной Республике Крым и г.Севастополе, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира, сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

"МОН Украины напоминает, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира", – говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве отметили, что студенты, которые начали обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, которые оказалась под влиянием РФ, могут продолжить обучение в любом вузе Украины.

Студенты, проходившие обучение после 20 февраля 2014 в системе высшего образования на территории АР Крым и г.Севастополя, могут пройти в украинских вузах аттестацию для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения.

Кроме того, в Минобразования отмечают, что абитуриенты из Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут вступить в перемещениях или уполномоченных учреждений высшего образования по упрощенной процедуре. Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры – планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября.