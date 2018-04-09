Когда-то известная Ванга сказала: «Одним подаркам радуйся, других берегись», пишет со ссылкой на .

Действительно, есть подарки, принимая которые мы вносим в дом беду. Что нужно знать, как себя оградить и что делать, если в доме появилась опасность?

Перчатки

Когда человек перчатки на руки надевает, то он пальцы от холода сберегает, но зачем ему чужим теплом согреваться? Получая в дар перчатки, вы оказываетесь во власти дарителя. В старину через перчатки можно было влиять на человека, заставляя его подчиняться. физическое и психическое состояние может пошатнуться. Совет: откупитесь, дайте монету дарителю. Далее следует «отдариться», то есть не позднее чем через неделю преподнести вашему дарителю тоже перчатки. И если это невозможно, то сходите в гости к вашему дарителю и забудьте у него на неделю подаренные вам перчатки, вся энергия, сила магии покинет их и распространиться по его дому.

Ремень

Если через перчатки идет воздействия на ваше состояние, то ремнем ограждают ваши действия. Вы скованны, сжаты, ничего не можете добиться, хотите, но не хватает «рывка». Вас оградили от успеха, удачи, новых горизонтов, перемен. Вам преподнесли маленькое пространство для существования. Что делать? Опять же, сразу откупитесь. Потом проведите ритуал: зажгите 3 церковные свечи, перед собой положите ремень и прочтите 12 раз «Отче наш». Погасите свечи. Ремень можете надевать через неделю.

Носовой платок

Не дарите и не принимайте такой дар. Ванга предупреждала – платок брать, скоро слезы вытирать. Издавна во многих странах платки дарили только в тяжелые периоды – раздавали во время похорон; дарили тяжело больным; когда проходила любовь или брак был невозможен. Платок символизирует болезни и неприятности, следовательно принимая его, вы берете на себя несчастья дарителя. Следует сразу откупиться. Далее выстирайте платок, прогладьте без стрелок, положите перед иконами, прочтите «Отче наш», вспомните дарителя и пожелайте ему искренно здоровья, счастья и удачи, чтобы ваш обряд не принес ему вреда.

Нательный крестик

Если вы не уверенны в искренности дарителя, ни в коем случае не принимайте дар! Подумайте о судьбе дарителя – если он счастлив, удачлив и богат, то вероятно, он и вам этого желает, но если его преследуют болезни, неудачи, проблемы, то вы взяли крест дарителя на себя, его судьбу. Откупиться в этом случае не получится. Отдайте крест в церковь. Сдайте в ломбард, а деньги раздайте нищим, купите на них дарителю дар и отдарите. Оставлять нательный крестик нельзя, сила мощная от него исходит.

Заморские сувениры

Каждому из нас привозили друзья и родственники сувениры из экзотических стран, но как часто мы изучали смысловое значение диковины? Если это пирамида, то это хороший символ. Если – бог, изучите его, за что отвечает, что несет в себе, и тогда совершите обряд, снимите негатив и зарядите позитивом. Любой сувенир сначала заверните в белый шелк и положите в темное место (лучше только на шкаф) и держать там 7 дней. После этого в течение недели дар очищаем «золотой» и «серебряной» водой по очереди. Самыми опасными сувенирами считаются африканские маски и божества, ритуальные предметы. Помните, знание – это наше оружие.

Часы

Могут остановить время вашей счастливой, беспечной жизни. Откупитесь сразу.

Зеркало

Забирает красоту и молодость, весть и жизнелюбие. Особенно опасны старинные антикварные зеркала. Даже обряды не всегда помогают. Лучше только не брать дар, выбрасывать.

Старинные монеты

Помимо того, что деньги имеют способность воплощать в реальность все наши мечты и фантазии, они также во все времена являлись поводом для раздора, и часто толкали людей на преступления. Фатальные события и человеческие пороки отпечатаны на каждой старинной монете. Они содержат в себе информацию об эмоциях каждого хозяина монеты – жадность, злость, ненависть, и т.д. Проводим ритуал для очистки таких проклятых монет. Заворачиваем монеты в белый шелк, держим сутки на подоконнике. Три дня держим перед иконами, и каждое утро сжигаем три церковные свечи. Спрятать монеты в металлическую коробку, извлекать можно 1-2 раза в неделю. Можно монеты протирать «золотой» водой.

Малахит

Несет разрушение. Все помнят сказку «Хозяйка медной горы»? Так вот, если вы хотите договориться со строптивым камнем, то проведите обряд. Заверните украшение (камень) в фиолетовый шелк. Зажгите толстую церковную свечу перед тканью с предметом, пусть догорит, потом зажгите три тонкие церковные свечи и обратитесь сначала к той горе, с которой был снят данный камень. Попросите у нее благословения и напутствия. А затем обратитесь к камню, попросите его не вредить вам, не пакостить, ведь у вас есть благословение матушки-горы, иначе она его расколет на зернышки, разотрет в песчинки и развеет по ветру. Как только вы договорились с камнем, протрите его золотой водой. Больше 6 часов украшение из малахита носить нельзя.

Ножницы

Укорачивают жизнь, перекраивают ее полностью, разрывают отношения с окружающими. Не берите их, не стесняйтесь отказаться от подарка. А если гость все же их оставил, сделайте выводы о сущности вашего знакомого. Очистите квартиру (дом) после ухода гостя и выбросьте дар.

Ножи

Толкают на преступления, нужно сразу откупиться.

Кошелек

Может пустить вас по миру, если в него даритель не положил монету. Пусть положит хотя копейку. Вы тоже должны дать дарителю монету.

Советы могут удивлять, смешить, а может кого-то и сердить, но уж точно вреда они не принесут.

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