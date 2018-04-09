"Северный поток-2" является чисто политическим проектом, который не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности. Зато существует украинский транзитный трубопровод. Он - значительно дешевле. Может легко и недорого быть модернизирован. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt, передает

Президент также отметил, что немецким политикам и немецким предприятиям следует тщательно пересмотреть вопрос по проекту "Северный поток-2".

"Северный поток-2" является чисто политическим проектом, который финансирует Россия. Извините за жесткие слова, но "Северный поток-2" является политической взяткой в ​​обмен на лояльность относительно РФ, что имеет целью введение экономической и энергетической блокады Украины, нанеся таким образом существенный вред моей стране. Проект не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что существует украинский транзитный трубопровод.

"Он - значительно дешевле. Может легко и недорого быть модернизирован. На сегодня он способен на ежегодный транзит объемов до 100 млрд кубометров сырья. В 2017 году это было около 94-97 млрд, что соответствовало росту объемов транзита на 15 процентов. Его можно легко построить", - отметил Президент.

"Мы были бы рады привлечь европейских партнеров к управлению газовым предприятием. И делаем все, чтобы продемонстрировать надежность Украины. Когда Россия в начале марта перекрыла нам снова газовый кран и с тех пор больше не поставляет газ несмотря на осуществленную предоплату, я, как Президент призвал свой народ к сбережению объемов потребления, чтобы не повредить транзиту газа в Европу и не вызвать критику. Мы придерживаемся взятых на себя обязательств. Мы - абсолютно надежный партнер. А "Северный поток-2" - чисто политически мотивированный проект", - подчеркнул Президент.

По его словам, можно без значительных капиталовложений эффективнее построить транзитную магистраль Украины: "Просто спросите у нас. Вместо того, чтобы терять 10 млрд евро на "Северный поток-2".

Напомним, 10 апреля 2018 года по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию.

Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером.

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