Кромской районный суд признал российского поэта Александра Бывшева виновным в возбуждении ненависти или вражды и запретили ему учить в течение трех лет. Бывшева осудили за стихотворение "На независимость Украины" Фото из личного архива Александра Бывшева "Бывшеву дали по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды. – ) 330 часов обязательных работ за написание стихотворения "На независимость Украины", – говорится в сообщении. Бывшеву дали по ч. 1 ст. 282 УК РФ 330 часов обязательных работ за написание стихотворения "На независимость Украины". — Грани.Ру (@GraniTweet) 9 квітня 2018 р. Также суд запретил Бывшеву учить в течение трех лет. Прокуратура требовала приговорить поэта к 2,5 годам колонии. Александру Бывшеву дали 330 часов обязательных работ за написание стихотворения "На независимость Украины". Его комментарий сразу после оглашения приговора. https://t.co/5lrdCJNCHI pic.twitter.com/UycEnupoCs — Грани.Ру (@GraniTweet) 9 квітня 2018 р. Весной 2014 года Бывшев написал два стихотворения в поддержку Украины – "Украинским патриотам" и "Украинские повстанцы". Спустя пару месяцев против него открыли два уголовных дела по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды).Бывшеву грозило до пяти лет тюрьмы. Спустя почти год Кромский районный суд приговорил учителя к 300 часам исправительных работ и запретил преподавательскую деятельность. Кроме этого, Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Бывшева в "перечень действующих террористов и экстремистов" России.17 января 2017 года Кромской межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Орловской области возбудил новое уголовное дело против Бывшева за его стихотворение "На независимость Украины", которое было опубликовано 22 февраля 2015 года на его странице во "ВКонтакте".В октябре 2017 года Бывшева вызвали в Следственный комитет, где вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки независимость работ бывшева украины стихотворения Теги: мир