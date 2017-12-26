В Днепровском районе Киева после сильного дождя затопило улицу Фанерную. Об этом 26 декабря сообщает телеканал "112 Украина". Вода парализовала движение по улице, коммунальным службам пришлось ее откачивать. "На улице Фанерной нельзя ни пройти, ни проехать из-за количества воды вследствие дождя. Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость. Предполагаемая причина такого количества воды – плохо работающий водоотвод", – рассказал корреспондент телеканала. По его словам, уровень воды на дороге достигал 40 см. | Некоторые машины пришлось выталкивать из воды Скриншот: informator.ua / YouTube видео Видео: informator.ua / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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