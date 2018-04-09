Сегодня около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Римлянина во Львове охранники развлекательного заведения избили одного из посетителей. Мужчина скончался до приезда врачей. Об этом сообщили в Нацполиции во Львовской области, передает

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность умершего - им оказался 31-летний житель Червонограда. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины", - сообщили в Нацполиции.

Статья предусматривает наказание - от семи до десяти лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена ​​причина смерти мужчины.

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