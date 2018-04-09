|Порошенко призвал Германию и Францию пересмотреть отношению к "Северному потоку-2"
|09.04.2018 15:39
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В понедельник, 9 апреля, президент Украины Петр Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к проекту по строительству российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Handelsblatt.
"Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. "Северный поток-2" - это чисто политический проект, который финансирует Россия", - заявил Порошенко.
Также президент отметил, что газопровод "Северный поток-2" является "политической взяткой за лояльность к России".
По его словам, у газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле, и может быть легко и выгодно модернизирован.
Ранее, Порошенко призвал французских парламентариев вместе мешать строительству российского газопровода "Северный поток-2".
"Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта "Северный поток - 2", - сказано в сообщении АП.
Порошенко выразил свою благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Обе стороны удовлетворены тем, что разговор между их государствами развивается на межпарламентском уровне.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, компании Nord Stream 2 AG предоставили согласие на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
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