9 апреля акции компании "Русал" на Гонконгской фондовой бирже упали на 50,43%. В "Русале" заявили, что менеджмент компании работает над минимизацией возможных рисков Фото: UC Rusal / Facebook В терминале на сайте агентства Bloomberg указано , что компания находится под санкциями.РБК отмечает, что у "Русала" есть три выпуска евробондов на общую сумму $1,6 млрд с погашением в 2022–2023 годах.Reuters сообщает, что 9 апреля акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали на 50,43%. На Московской бирже они упали на 26,9%.На странице "Русала" в Facebook сообщается, что менеджмент компании работает над минимизацией возможных рисков."Сложно, но мы прорвемся", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/uc.rusal/posts/1857727430944670 Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ.Reuters отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями.Сегодня "Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США.9 апреля на торгах в России упал курс рубля по отношению к доллару и евро. На Московской бирже упали акции компаний из санкционного списка, а также металлургических компаний и банков."Русал" является одним из крупнейших производителей алюминия. По данным компании, более 10% прибыли она получает от экспорта в США. "Русалу" принадлежат активы в Италии, Ирландии, Швеции, Нигерии, Гайане, Гвинее, а также доля в австралийском QAL, крупнейшем в мире глиноземном заводе.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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