Помощник президент России Владислав Сурков написал статью для журнала «Россия в глобальной политики», где предсказал ей войны и века геополитического одиночества.

Сурков пишет, что четыреста лет вестернизации не увенчались успехом, – «европейцы в России быстро и повально русели, а русские все никак не европеизировались», – и 2014 год ознаменовал отказ от попыток стать частью западной цивилизации.

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», – пишет Сурков.

«С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества», – заявляет он.

Сурков считает, что Россия вместила в себе одновременно и Восток, и Запад, следовательно «везде родственник и нигде не родной».

Впрочем, одиночество, по версии Суркова, не означает полную изоляцию.

«Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, соперничать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение», – говорится в статье.

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