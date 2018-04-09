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TAYANNA проедмонструвала довгі ноги у білому бікіні (ФОТО)
09.04.2018 15:40
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Відома співачка TAYANNA, яка цього року вдруге намагалась потрапити на шоу "Євробачення-2018", вихідні, як і зокрема Настя Каменських, провела насичено, не біля плити з пасками, а біля моря.

Світлинами зірка поділилася в Інстаграмі, продемонструвавши звабливу фігуру у білому купальнику.

"Доброго ранку всім, з поливаним понеділком вас ! Я вже повернулась і дуже скучила за вами", - написала зірка.

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