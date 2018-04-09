В ДТП с электропоездом и автобусом в Крыму погибли двое граждан Украины, а еще двое - травмированы, передает со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, которое ссылается на правоохранителей, пять человек (трое граждан РФ, двое - граждане Украины) в автобусе погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, в том числе двое граждан Украины.

Как отметил председатель комиссии по расследованию ЧП, так называемый вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, "семьи граждан России, погибших в ДТП с электропоездом и автобусом в Крыму, получат по миллиону рублей".

"Было проведено заседание комиссии, определено, что семьям погибших будет выплачиваться по миллиону рублей, пострадавшим - по 400 000 рублей", - сказал Михайличенко.

Он добавил, что компенсации будут выплачены только гражданам России. При этом бесплатная медицинская помощь оказывается всем пострадавшим без исключения, независимо от гражданства.

Напомним, в результате столкновения маршрутки с электричкой на железнодорожном переезде в Крыму погибли пять человек и еще семеро получили травмы.

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