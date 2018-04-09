Удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу в СИЗО не оказывают медицинскую помощь, заявил его отец Игорь Гриб. Отец Гриба: Жизнь Павла в опасности Фото: apostrophe.ua "Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не оказывается", – заявил Игорь Гриб. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2053017664971285&id=100007892136721 По его словам, внутреннее кровотечение у сына может открыться в любой момент. "Жизнь Павла в опасности!", – подчеркнул он. 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, последний раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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