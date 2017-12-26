|На Кубе из-за взрыва фейерверков пострадали 39 человек - ВИДЕО
|26.12.2017 14:11
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Восемь человек в критическом состоянииНа Кубе во время рождественского карнавала в городе Ремедиос в ночь на 25 декабря после запуска фейерверков пострадали 39 человек.
Фото: Twitter @yoanisanchez.
Серьезные травмы получили 27 человек, из них 8 человек - в критическом состоянии, сообщает "112 Украина" со ссылкой на La Tercera . Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет.
Расследованием инцидента занимаются сотрудники министерства внутренних дел Кубы. По предварительным данным, все пострадавшие - местные жители, иностранных граждан между них нет.
Декабрьский фестиваль в Ремедиос - так называемые парранды - один из старейших и массовых кубинских праздников. По улицам города проезжают "Карроса" - ярко украшенные платформы с группами танцоров, а главным атрибутом праздника является шоу фейерверков. Посмотреть на красочные торжества в Ремедиос съезжаются тысячи людей со всей страны. В 2013 году парранды были провозглашены культурным достоянием Кубы.
Напомним, что п ид время взрыва фейерверка в итальянском городе Неаполь погиб мужчина, женщина получила ранения.