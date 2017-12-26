Восемь человек в критическом состоянии

Серьезные травмы получили 27 человек, из них 8 человек - в критическом состоянии, сообщает "112 Украина" со ссылкой на La Tercera . Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники министерства внутренних дел Кубы. По предварительным данным, все пострадавшие - местные жители, иностранных граждан между них нет.

Декабрьский фестиваль в Ремедиос - так называемые парранды - один из старейших и массовых кубинских праздников. По улицам города проезжают "Карроса" - ярко украшенные платформы с группами танцоров, а главным атрибутом праздника является шоу фейерверков. Посмотреть на красочные торжества в Ремедиос съезжаются тысячи людей со всей страны. В 2013 году парранды были провозглашены культурным достоянием Кубы.