|Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7
|09.04.2018 15:48
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Впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран «Большой семерки», которое начнется 22 апреля в Торонто.
Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран «Большой семерки», которая начнется 22 апреля в Торонто. Об этом «Европейской правде» сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран «Большой семерки».
«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать дорогой вклад в будущие совместные решения», – сказал посол.
Напомним, что с 1 января Канада начала годовое председательство в одном из самых влиятельных мировых объединений – Группе Семи (G7), неформальном клубе семи наиболее развитых демократий и экономик мира.
В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.