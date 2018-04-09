Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не хотела поднимать тему "Северного потока-2" на переговорах с Президентом Украины Петром Порошенко, однако глава Украины ее спровоцировал. Об этом в комментарии заявил политолог Тарас Чорновил.

"Ангела Меркель явно не хотела бы эту тему затрагивать, она ей сейчас не особенно нужна, и она хотела бы отделить тему газа от политики. Но Порошенко спровоцировал эту ситуацию своим интервью в немецких СМИ, где была очень жестоко запущена фраза, на которую уже нельзя не реагировать. Поэтому, так или иначе, избежать этого разговора не удастся. Она не будет единственной, она не будет доминирующей, будут темы другие: о миротворцах, о минских договоренностях, о нормандском формате. Но тема газа висит, и в немецкий прессе наибольший интерес вызывает именно тема газа", - заявил Чорновил.

Ранее Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к России.

Напомним, 10 апреля 2018 года по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию.

Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером.

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