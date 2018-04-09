В очередной раз подчеркну, для большинства жителей ОРДЛО это их «страна», «республика», «освобожденное пространство», где все свои. «Укров» и других запугали и выгнали. Вокруг лишь «рыспубликанцы», «граждане наварасии», свои, родные, на 50% разбавленные ихтамнето-бурято-осетинами.

И вот живут себе «наварасы» в идеальном мире, где все свои. «Владеют» предприятиями, землей, имеют «народные суды», «полицию», «армию». В общем, идиллия. Нет чужих, нет опасностей. Вся опасность в Украине и «гей-Европе». Что интересно, но в опасные страны, в Украину, Польшу, Германию и США, «наварасы» страдательно едут не только на заработки и беженцами от войны. Нужно как-то рассказать об этом подробнее. А вот в ОРДЛО идеальный мир, созданный в 2014 году по отмашке России местными коллаборантами, путинвведистами. Сейчас большинство из них шипит – мы не этого хотели. Но тогда они строили свой идеальный мир, где все свои и нет врагов. А еще же скрепы. То есть абсолютно верующий, православный и морально скрепный народ живет в «сране» «наварасии».

Как же живется в идеальном мире «наварасии» ее строителям? Понятное дело, что заложникам, тем, кто не согласен с «политикой» оккупанта и коллаборанта, живется тяжко. Но, как живется самим «строителям» «навараского скрепного коммунизма», тем, кто шел на рыфырендумы, помогал опочлению, орал «на Киев», «на Берлин», рассказывал о ядерной бомбе, упавшей на Донецк? Как почитаешь их группы в соцсетях, так действительно «навараский рай». Зарплата 10 000 рублей у шахтера, после 10-50 тысяч гривен. Зарплата учителя 5 000 рублей. Это после укропских 8 000 гривен. Комендантский час. Алкаши. Наркоманы. Нет законов. Нет судов. «Укропы» молчат, боятся. «Наварасы» «правят миром». Слава богу, что своим, закрытым миром зоны.

Читая сводки из зоны, официальные сводки, террористических так называемых «мгб» и «мвд», думайте о том, что война, она идет не за Донбасс, а за то, чтобы «наварасия» не была по всей Украине. Показывая жизнь ОРДЛО, мы не сбрасываем со счетов оккупантов, мы лишь подчеркиваем влияние местного населения на происходящие в ОРДЛО процессы. Как вы думаете, обнуление морали накроет любую оккупированную территорию, или все же воспитание, гражданская позиция, любовь к своей стране и дому, человечность, культурные и моральные ценности смогут спасти общество от «обамбасивания» или «отриколоривания»? Как показала ситуация в ОРДЛО, все моральные принципы сразу были забыты именно теми, кто «хачу в СССР, пабагатому, путин введи, расия великая страна». От оккупанта не ждешь ничего хорошего, это понятно, что ждать от равного с тобой по гражданству в случае оккупационной опасности?

Сводки «мвд лнр»:

— Сотрудники «народной милицией» Ровеньковского района ОРЛО задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении, «добычей» которого стала бутылка водки.

— «Сотрудники» «народной милиции» Антрацитовского района ОРЛО задержали мошенника. Мужчина брал с людей предоплату за выполнение строительных работ, после чего исчезал с деньгами.

2 апреля 2018 года в дежурную часть обратился гражданин 1981 года рождения. Мужчина заявил о том, что в конце марта 2018 года по месту жительства неизвестный мужчина, под предлогом выполнения строительных работ, завладел деньгами в сумме 7000 российских рублей. Житель Антрацита давал объявление о том, что изготавливает и устанавливает кованые решетки, двери и другие изделия из металла, после чего брал деньги с заказчика в качестве предоплаты и исчезал.

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— Двое мужчин в городе Снежное ОРДО украли двух индюков, чтобы приготовить себе закуску.

К «полицейским» Снежнянского отделения обратился локальный житель с заявлением о том, что из его сарая неизвестные злоумышленники украли двух индюков, чем нанесли убыток в сумме на три тысячи 500 рублей. Правоохранители выяснили, что ворами оказались местные, ранее судимые жители 1977 и 1994 года рождения, которые ведут аморальный образ жизни, промышляют случайными заработками, злоупотребляют спиртными напитками.

— 26 марта 2018 в 15-20, к «правоохранителям» ОРЛО обратилась гражданка Шикова Валентина Васильевна, 1943 г.р., проживающая: г. Алчевск, ул. Гмыри, 37-А/23, с заявлением о том, что 26.03.2018 в 12-00, в районе школы № 16 на ул. Гагарина г. Алчевска, неизвестный мужчина, путем рывка, открыто завладел ее полиэтиленовым пакетом, в котором находились деньги в сумме 100 руб. РФ, паспорт на ее имя.

— 12 марта .2018 в 12-30, в «народную милицию» ОРЛО поступило сообщение гражданина Лютова Николая Валериевича, 1976 г.р., проживающего: г. Стаханов, ул. Серафимовича, 25-А, о том, что в 2014 году он охотно передал в народное ополчение ЛНР свой а/м ВАЗ-21051, г/н ВВ34-53АО, который до настоящего времени ему не возвращен.

— 19 марта 2018 в 12-10, к «правоохранителям2 ОРЛО обратилась гражданка Кужелева Алла Алексеевна, 1957 г.р., проживающая: г. Антрацит, ул. Шмидта, 4/4, с заявлением о том, что 04.07.2014, неустановленные лица в военной форме с автоматическим оружием, с адреса: город Антрацит, ул. Орджоникидзе, 21/3, забрали ее сына гражданина Кужелева Василия Анатольевича, 1977 г.р., который до настоящего времени не дает о себе знать. Приметы гр. Кужелева В.А.: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 174 см, лицо овальное, глаза серые, уши средние, волосы светло русый, короткие. Особые приметы: на животе шрамы 10 см. и 5 см. Был одет: спортивные штаны темно-синего цвета, с белыми полосками по бокам, резиновые шлепанцы черного цвета.

— 20 марта 2018 в 12-30, в «народную милицию» ОРЛО обратилась гражданка Лукашенко Вера Федоровна, 1942 г.р., проживающая: пос. Краснодон, ул. Свердлова, 10/1, с заявлением о том, что 20.03.2018 в 08-00, на пороге квартиры по указанному адресу, ее невестка гр. Лубяниченко Ирина Александровна, 1970 г.р., прож.: пос. Краснодон, ул. Садовая, 2, открыто завладела деньгами в сумме 2400 руб. РФ.

— 25 марта 2018 в 03-55, в «народную милицию» ОРЛО поступило сообщение медсестры Краснодонской ЦГМБ гражданки Калмыковой С.В. о том, что в хирургическое отделение больницы с д/м: проникающее ранение грудной клетки, резаная рана задней поверхности грудной клетки слева, алкогольное опьянение, госпитализирован гр. Болдаков Кирилл Анатольевич, 1999 г.р., проживающий город Краснодон, пр-т Молодой Гвардии, 11/5. Установлено, что телесные повреждения гр. Болдакову К.А., 25.03.2018 в 01-00, по месту жительства его отца: г. Суходольск, ул. Есенина, 11/19, в ходе совместного распития спиртных напитков и неожиданно возникшего конфликта, причинила мачеха гражданка Болдакова Рита Александровна, 1992 г.р.

— 20 марта 2018 в 13-30, в «народную милицию» ОРЛО обратилась гражданка Шевченко Екатерина Александровна, 1968 г.р., проживающая: город Луганск, ул. Советская, 43/10, сотрудник ФЛП «Олейник», с заявлением о том, что 20 марта 2018, в период с 13-10 до 13-15, неустановленное лицо, путем отжатия пластикового окна, проникло в помещении киоска «Обмен валют», расположенного по адресу: город Луганск, кв. Дружбы, 1, откуда совершило кражу денег в сумме 320 долларов США, 35000 грн., 80000 руб. РФ.

— 20 марта 2018 в 12-00, в «милицию» ОРЛО поступило сообщение директора ГКП «Коммунальщик» гражданки Шевцовой Е.А., о том, что в период времени с 14.03.2018 по 19.03.2018, неустановленное лицо совершило кражу 100 м алюминиевого провода марки СИП-2 с ЛЭП городского освещения, расположенной на ул. Войкова, города Кировска. Сумма ущерба устанавливается.

— 23 марта 2018 в 10-05, в «народную милицию» ОРЛО обратился гражданин Даламиров Александр Александрович, 1985 г.р., проживающий: город Красный Луч, ул. В. Пахоли, 4/84, с заявлением о том, что 23.03.2018 в 07-45, в подъезде дома по указанному адресу, двое неизвестных, с применением электрошокера, открыто завладели его сумкой, в которой находились деньги в сумме 210 долларов США, 34400 руб. РФ.

— 23 марта 2018 в 15-25, в «народную милицию» ОРЛО обратилась гражданка Даньковская Надежда Владимировна, 1932 г.р., проживающая: город Алчевск, ул. Липовенко, 19-А/12, с заявлением о том, что 19.03.2018 в 15-00, в районе дома № 19-А на ул. Липовенко г. Алчевска, неизвестный мужчина, путем рывка, открыто завладел ее пакетом, в котором находился кошелек с деньгами в сумме 750 руб. РФ и ключи от дома.

— 23 марта .2018 в 16-15, «сотрудниками народной милиции» ОРЛО по месту жительства гражданина Кулика Ивана Ивановича, 1956 г.р., проживающего: пос. В. Шевыревка, ул. Молодогвардейская, 51-А, обнаружены и изъяты 3 автомата АКС -74 (№ 2469845, 1983 г.в., № 556810, 1979 г.в., № 2916016, 1983 г.в.), 2 одноствольных охотничьих ружья 16-го калибра, двуствольное охотничье ружье ИЖ-58 МЕ 16-го калибра (№ Н-17492, № ствола ДО-729АТ), двуствольное охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра (№ УН 29777 1987 г.в.), 314 патронов калибра 7,62 мм, 253 патрона калибра 5,45 мм, 23 патрона 12-го калибра, выстрел к РПГ-7, 1000 г пороха, 4 запала УЗРГМ, 2 гранаты Ф-1 (без запала), гранату РГД-5 (без запала), 2 выстрела ВОГ, гранату РГД-33), 5 магазинов к АК, 5 штык-ножей.

— 26 марта 2018 в 20-15, в «народную милицию» ОРЛО обратился гражданин Булгаков Александр Петрович, 1958 г.р., проживающий: город Луганск, ул. Успенская, 79, водитель ФЛП «Глазунова О.А.», с заявлением о том, что 26.03.2018 в 19-50, во дворе дома по месту жительства, неустановленный мужчина, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, открыто завладел деньгами в сумме 434376 руб. РФ.

— 26 марта 2018 в 09-20, в «народную милицию» ОРЛО обратился гражданин Селезенко Дмитрий Петрович, 1976 г.р., проживающий: город Стаханов, ул. Фестивальная, 4-А/57, ФЛП, с заявлением о том, что 25.03.2018 в 22-30, из киоска № 360, расположенном на ул. Тельмана г. Стаханова, двое неизвестных парней, путем повреждения окна, открыто завладели продуктами питания. В ходе проведения ОРМ, сотрудниками ГПДН ГУ за совершение преступления задержаны гр. Волков Денис Александрович, 14.05.2000 г.р., прож.: г. Стаханов, ул. Ялтинская, 8 (мать гр. Волкова Евгения Витальевна, 1973 г.р.) и гр. Буга Вадим Анатольевич, 1997 г.р., прож.: г. Стаханов, ул. Ялтинская, 13.

— 26 марта 2018 в 15-50, обратилась гражданка Воронкина Тамара Васильевна, 1947 г.р., проживающая: город Алчевск, ул. Суворова, 58, с заявлением о том, что 17.02.2018, по месту жительства, неизвестный мужчина, под предлогом освобождения ее сына от уголовной ответственности, завладел ювелирными изделиями (5 наименований) и деньгами в сумме 52000 грн.

-26 марта 2018 в 16-00, гражданин Козлов Станислав Иванович, 1978 г.р., проживающий: город Свердловск, ул. Котляревского, 35, охотно сдал разукомплектованный автомат АК-74 (№ 4277348 1986 г.в., отсутствуют затвор, возвратный механизм и крышка ствольной коробки,), 1 минометную мину калибра 82 мм, 1 гранату Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 2 патрона калибра 14,5 мм, 2 патрона калибра 12,7 мм, 309 патронов калибра 5,45 мм, 89 патронов калибра 7,62 мм, магазин к АК, которые он нашел в заброшенном доме на ул. Папанина г. Свердловска.

— 27 марта 2018 в 12-45, в «милицию» ОРЛО обратилась гражданка Резниченко Лилия Николаевна, 1985 г.р., проживающая: город Луганск, ул. Оборонная, 1/132, с заявлением о том, что 27.03.2018, примерно в 12-30, неустановленное лицо, путем повреждения замка входной двери, проникло в помещение финансового центра ФЛП «Юрьев», расположенного по адресу: пос. Юбилейный, ул. Артема, 12-А, откуда совершило кражу денег в сумме 50000 грн. и 70000 руб. РФ.

— 27 марта 2018 в 07-30 по месту жительства гражданина Лаврищева Андрея Юрьевича, 1967 г.р., проживающего: город Луганск, ул. Кольцевая, 7-А, обнаружены и изъяты 182 патрона калибра 7,62 мм, 9 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 9 мм, 1 гранату Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 4 выстрела ВОГ-25, 1 электродетонатор, 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, 600 г пластида, 1650 г пороха.

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