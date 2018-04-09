Lufthansa из-за забастовки отменит половину рейсов 10 апреля

Авиакомпания Lufthansa отменяет 800 из 1,6 тыс. рейсов, запланированных на 10 апреля из-за забастовки, сообщает авиакомпания в понедельник.

Ожидается, что отмена рейсов затронет порядка 90 тыс. пассажиров.

Забастовку организовал профсоюз Verdi, в ней участвует персонал наземных служб аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене.

Пассажиры, вылетающие из Франкфурта и Мюнхена, смогут обменять билеты на более позднюю дату в течение семи дней вне зависимости от того, отменен ли их рейс.

Пассажирам, купившим билеты на внутренние рейсы, авиакомпания предлагает обменять их на билеты на поезда.

Авиакомпания обещает вернуться к работе в нормальном режиме в среду.