Трамп впервые открыто подверг критике Путина: ответственность за фейковую химатаку в сирийской Думе президент США возложил на «президента Путина, Россию и Иран», которых обвинил в поддержке «Животного Асада».

Президент США Дональд Трамп выбил последний серьёзный козырь из рук своих многочисленных недоброжелателей внутри страны и за рубежом, впервые обрушившись с критикой на своего российского коллегу Владимира Путина, которого ранее никогда публично не критиковал. Президент мог иногда покритиковать Россию в той или иной связи или «русских», но никогда Путина лично. И он не просто это сделал теперь, но сделал в своём стиле — гротескно, грубо и вызывающе.

Воспользовавшись в качестве предлога химической атакой в сирийской Думе, Трамп возложил ответственность за неё в своём любимом Twitter на «президента Путина, Россию и Иран», которых обвинил в поддержке «Животного Асада».

Президент США предупредил, что они — Путин, Россия и Иран — заплатят «большую цену» за соучастие в этой «безумной» атаке и очередной «гуманитарной катастрофе». Согласно Трампу, на Путине, которого он поставил на первое место в списке виновников, — кровь «многих убитых, включая женщин и детей».

Иными словами, хозяин Белого дома не только глубоко оскорбил Путина. Он поставил президента России на одну доску с политиком, которого называет «Животным» и которого ставит вне закона, а Россию — со страной, Ираном, которую США считают своим заклятым врагом. И он осмелился также угрожать российскому президенту тяжкими последствиями. Пару столетий назад это был бы повод к разрыву отношений и войне.

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