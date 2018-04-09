Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение
посетить встречу глав МИД стран "Большой семерки" от своего
канадского коллеги Христи Фриланд, сообщил посол Украины в Канаде
Андрей Шевченко. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке 22–24 апреля в Торонто пройдет встреча глав МИД стран G7 и
министров по вопросам безопасности Фото: ЕРА Он подчеркнул, что
Украина первый раз будет присутствовать на полноценном, плановом
мероприятии стран G7.По словам Шевченко, главу МИД Украины на
встречу в Торонто пригласила его канадский коллега Христя
Фриланд."Пришло время серьезных стра
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