Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение посетить встречу глав МИД стран "Большой семерки" от своего канадского коллеги Христи Фриланд, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 22–24 апреля в Торонто пройдет встреча глав МИД стран G7 и министров по вопросам безопасности Фото: ЕРА Он подчеркнул, что Украина первый раз будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран G7.По словам Шевченко, главу МИД Украины на встречу в Торонто пригласила его канадский коллега Христя Фриланд."Пришло время серьезных стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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