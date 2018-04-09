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Посол Украины в Канаде сообщил, что украинского министра иностранных дел впервые пригласили на встречу глав МИД стран G7
09.04.2018 15:55
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение посетить встречу глав МИД стран "Большой семерки" от своего канадского коллеги Христи Фриланд, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 22–24 апреля в Торонто пройдет встреча глав МИД стран G7 и министров по вопросам безопасности Фото: ЕРА Он подчеркнул, что Украина первый раз будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран G7.По словам Шевченко, главу МИД Украины на встречу в Торонто пригласила его канадский коллега Христя Фриланд."Пришло время серьезных стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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