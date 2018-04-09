Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров разрабатывает формулу цены на газ для населения, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет препятствовать необъективным ценам внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальная защита людей", - заявил Гройсман.

Как сообщал svodka.net ранее, Украина обязана выполнять обещания относительно согласования цен на газ с рыночными в рамках кредитования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира