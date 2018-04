I'm happy to announce i m the NEW FACE of ATASAY #turkey #middleeast @atasayjewelry * Türkiye’nin en köklü markalar * ndan Atasay ile dünya markas * olma yolculu * una ba * lad * * * yeni dönemde #TakSanaYak * an * diyece * iz... @atasayjewelry * @atasayjewelryme Director * @lueynohut Music * @rychzych Dresses * @ozlemsuer #ad #film #commercial #istanbul #dubai #middleeast #worldwide

Сводка.нет - Новости Украины и Мира