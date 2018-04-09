Латыши должны начать депортацию в Россию тех россиян, которые проводят митинги в поддержку получения образования на русском языке, иначе есть риск, что в Латвии может возникнуть «Рижская народная республика».

Об этом российский журналист Аркадий Бабченко написал в , передает



«Митинг в защиту русского языка в Латвии. Люди, прожившие двадцать восемь лет в стране и так и не выучившие государственного языка, предлагают латышам в Латвии сколотить самим себе по крепкому гробу. Их величествам русским хочется в их стране говорить на своем языке. Ходить по улице с колорадками. И называть всех фашистами. Русский язык их, бл...дь, из Риги до доведет», – подчеркнул он. Бабченко также уверен, что латыши не должны пытаться изменить точку зрения сторонников «русского мира».



«Латыши, хотите совет? Гоните их нах...й. Вот просто весь этот митинг в авоську – со всеми барабанами, плакатами и колорадками – и нах...й за поребрик. Сразу. Без разговоров», – подчеркнул он.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира