Журналист о митингах сторонников русского языка в Латвии: Гоните их
подальше. По теме:
Латыши должны начать депортацию в Россию тех россиян,
которые проводят митинги в поддержку получения образования на
русском языке, иначе есть риск, что в Латвии может возникнуть
«Рижская народная республика».
Об этом российский журналист Аркадий Бабченко написал в ,
передает
«Митинг в защиту русского языка в Латвии. Люди, прожившие двадцать
восемь лет в стране и так и не выучившие государственного языка,
предлагают латышам в Латвии сколотить самим себе по крепкому гробу.
Их величествам русским хочется в их стране говорить на своем языке.
Ходить по улице с колорадками. И называть всех фашистами. Русский
язык их, бл...дь, из Риги до доведет», – подчеркнул он. Бабченко
также уверен, что латыши не должны пытаться изменить точку зрения
сторонников «русского мира».
«Латыши, хотите совет? Гоните их нах...й. Вот просто весь этот
митинг в авоську – со всеми барабанами, плакатами и колорадками – и
нах...й за поребрик. Сразу. Без разговоров», – подчеркнул он.
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