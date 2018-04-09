Имперский статус России не подлежит сомнению. Москва вновь расширяет свои владения: Крым, Кавказ, ЛДНР, Арктический шельф

Александр Дубровский

1. Вступление

Ни плохо, ни хорошо: рассуждения о причинах санкций против России и перспективах их ослабления/снятия не имеют практического смысла ни в каком виде. Интересен лишь академический аспект, постоянно показывающий: санкции надолго, а их перспективы зависят от точки переформатирования мира и расположения её (точки) на шкале времени.

Сказанное означает:

- точка переформатирования уже существует в будущем. Её существование определяется векторами мировых процессов, сливающихся в общее направление. То есть, каждый значимый факт в мире непременно приближает событие, даже если на первый взгляд выглядит крайне противоречиво. Почему, говоря о будущем, я утверждаю, что точка существует? Очень просто: прошлое уже не существует по определению, настоящее не имеет измерения, следовательно, существует лишь будущее, разглядеть которое и есть сверхзадача.

- сама точка — лишь символ некоего разворота, то есть, это процесс, иногда далеко не очевидный для наблюдателя, оценки которого зависят от глубины погружения в тему. Но тут, кстати, часто работает обратно пропорциональная зависимость: процесс уже идёт и чем глубже зритель погружен в тему, тем хуже он виден: рыба, обитающая на большой глубине, вообще не знает о существовании атмосферы и лишь ближе к поверхности воды может ощутить шторм. "Высота горы, на которую ты поднялся, определяется глубиной ямы, из которой ты выбрался" (Сократ).

Другими словами, я утверждаю: санкции не будут сняты до тех пор, пока Россия сама их не снимет. Если, конечно, в этом будет необходимость, что вовсе не конечно.

2. Глубинные причины санкций

Говоря о причинах, следует иметь ввиду, что, в общем и целом, их множество, но есть одна, самая главная, вокруг которой всё и вертится: Россия — единственное государство, на практике активно реализующая классический имперский сценарий. Углубляться в классификацию империй я сейчас не буду, ниже есть перечень моих статей на эту тему, отмечу лишь один аспект: территория, как самóй России, так и зоны её влияния, неуклонно и последовательно расширяются, имея целью полноценное восстановление своих цивилизационных границ.

Рассмотрим на примерах, кстати, как всем хорошо известных, так и вызывающих (некоторые из них), часто ненужные и бессмысленные, споры:

1. Договор между Россией и Норвегией о разграничении морской границы от 2010 года. Справедливости ради, следует отметить: этот договор не дал России территориальных приобретений, а лишь урегулировал спор, мешающий хозяйственной деятельности. Одновременно никаких территориальных потерь Россия также не понесла от слова вообще. Часто упоминаемый полярный архипелаг Шпицберген, всегда, кстати, находившийся в территориальных водах Норвегии, как был в совместном пользовании, так и остался. Зато теперь сняты международные ограничения на разработку Газпромом крупнейшего газоконденсатного Штокмановского месторождения. Фактически граница была проведена точно между российским и норвежским вариантами границы.

2. Аналогичная ситуация с демаркацией границы с Китаем в 2004 году: спорная территория островов, образованных руслом Амура, была поделена пополам. Ни приобретения территорий, ни потери не произошло и всякие спекуляции на тему «ни пяди родной земли» здесь неуместны.

3. Арктический континентальный шельф площадью 1,2 млн км2. В настоящее время принадлежность шельфа до конца не определена, однако есть все основания прогнозировать, как минимум, два варианта:

- либо Россия получит, наконец, официальный контроль над означенной территорией, богатой полезными ископаемыми,

- либо, в любом случае, никому не позволит ей пользоваться, а будет осваивать сама.

Затяжка с официальным признанием прав России на шельф означает лишь одно: потенциальным интересантам не нравятся слишком глобальные претензии нашей страны в силу гигантской протяжённости северной границы. Но это преодолимо, причём уже в ближайшем будущем.

4. В 2013 году комиссия ООН по вопросам шельфа удовлетворила заявку России на включение в её состав континентального шельфа Охотского моря, площадью 52 тыс. км2.

5. Абхазия и Южная Осетия, получившие формальную независимость в 2008 году по результатам пятидневной войны с Грузией, так или иначе, находятся под контролем России, как экономическом, так и военном. Включение их в состав РФ пока на повестке дня не стоит, но это лишь вопрос времени. Общая площадь республик: 12,5 тыс. км2.

6. В 2014 году Россия возвратила в свой состав Крым. Площадь данного территориального приобретения составляет 27 тыс. км2.

7. Самопровозглашённые бывшие украинские территории ДНР и ЛНР (Донбасс) в настоящее время также действительно находятся исключительно в зоне интересов России с перспективой более тесной интеграции. Общая площадь на настоящий момент примерно 52 ты. км2.

Следующие позиции — это потенциал, находящийся в стадии реализации и также имеющий непосредственное отношение к цивилизационным границам:

8. Украина, судьба которой в довольно большой степени предопределена, независимо от того, будет или не будет этим летом (во время ЧМ по футболу) масштабная военная провокация по типу грузинской.

9. Закавказье. Полный контроль над всем этим токсичным регионом не за горами. Существенным элементом является перебазирование каспийской флотилии ВМФ из Астрахани в дагестанский порт Каспийск, где полным ходом идут масштабные работы. В этом же русле являются жёсткие антикоррупционные зачистки в Дагестане и совсем недавняя демаркация и обустройство границы с Азербайджаном. Кроме того, уже несколько лет на всём российском Кавказе реконструируются и строятся новые военные аэродромы, числом не один десяток и для всех типов самолётов.

И последний пункт, где перечислены регионы, относящиеся к традиционным зонам влияния, но однозначно выходящим за рамки цивилизационных границ:

10. Средняя Азия в связке с Ближним Востоком, некоторые страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также некоторые страны Европы.

Таким образом, Россия уже установила контроль над почти 150 тыс. км2 новых территорий и имеет уже заявленные претензии на 1,2 млн. км2 арктического континентального шельфа. То есть, мы видим очевидный тренд, как на восстановление традиционных цивилизационных границ, так и на активный выход за их пределы, в том числе и с целью создания (восстановления) прочных взаимоотношений с дальними регионами, утерянными после развала Союза. То есть, вопрос вовсе не в Украине или Сирии, выборах в США или в Скрипалях, допинге или Газпроме. Всё это фон, поставляющий лишь внешние поводы для легитимации всё более жёстких мер по сдерживанию России, а действия самóй России — абсолютная фундаментальная закономерность, лежащая в имперской основе страны. При этом, имеет место часто проверенный закон: чем жёстче противодействие, тем активнее расширение, имеющее максимальный потенциал в случае прямой военной агрессии против нас.

3. Мир без сверхдержав

Исходя из сказанного выше, есть, на мой взгляд, все основания считать Россию империей, находящейся в активной стадии своего будущего имперского могущества. Перспективы русского имперского сценария в настоящий момент не имеют существенных препятствий для своей реализации. Имеет значение лишь скорость процесса, зависящая, как мы уже отметили, от жёсткости противодействия, причём в обратно пропорциональной зависимости.

Также следует отметить: сдерживание России носит истерично-провокационный характер, призванный, за максимально громкими обвинениями, скрыть бессилие и неспособность далее удерживать позиции, полученные в результате развала СССР. Объективно тот же Дональд Трамп, активно настаивающий на финансирования разбросанных по миру зон политико-экономического влияния (и давления), действует исключительно в интересах России, освобождая от американского контроля территории одну за другой. Именно это, а ничто другое, вызывает бешеное сопротивление глобалистского истеблишмента, старающегося изо всех сил свалить Трампа. Однако позиции американского президента всё же укрепляются и недалёк тот день, когда США превратятся из сверхдержавы в одну из великих держав. Как минимум, в одну из трёх.

4. Заключение

Факты, особенно очевидные — вещь крайне упрямая. Им всё равно, как и кто к ним относится. Не будучи имперцем по убеждениям, я лишь, в силу своего понимания, стараюсь показать динамику и основные векторы мирового развития и, по возможности, подтверждать их очевидными фактами. Впрочем, предвижу массу возражений, а также попытки уличить в такой же массе неточностей, что абсолютно нормально. Замечу лишь, что несогласие с имперским сценарием, реализуемым на наших глазах, никоим образом не может являться основанием для его отмены. Уверяю вас, этот сценарий не нравится сотням стран, большинству человечества и так продолжается не одну тысячу лет. Но даже этого недостаточно.

Так что, добро пожаловать в удивительный новый имперский мир великих держав.