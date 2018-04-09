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Бекешкина: Около 60% украинцев либо не пойдут на выборы, либо не определились, за кого голосовать
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09.04.2018 16:11
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Украинцы разочарованы нынешними политиками и хотят видеть во власти
новых людей, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" социолог Ирина
Бекешкина. Бекешкина: Это должен быть человек с хорошей
репутацией и, лучше только, не из политических кругов Фото:
dsk.kievcity.gov.ua "Очевидно, что разочарование в нынешних
политических лидерах и политиках вообще очень высоко. Согласно
последним исследованиям, сейчас около 60% украинцев либо не пойдут
на выборы, либо не определились, за кого голосовать. И когда мы
спрашиваем у людей, нужны ли стране новые политические лидеры,
более 60% респондентов отвечают "да". Однако лишь 19% опрошенных
видят в Украине таких новых лидеров. За того же Вакарчука
(украинский музыкант Святослав Вакарчук. – ) готовы
проголосовать около 7% украинцев. Мы проводили опрос по
президентским выборам. И 14,5% набрал вариант "другой кандидат".
Это был самый знаменитый вариант ответа. Люди хотят видеть у власти
других, новых лидеров", – подчеркнула социолог.По ее словам,
если Вакарчук собирается идти в политику, участие в президентских
выборах было бы полезным для него."Нужны известные лица – за
темную лошадку никто не проголосует. Это должен быть человек с
хорошей репутацией и, лучше только, не из политических кругов.
Вакарчук соответствует этим требованиям. Но одно дело
симпатизировать человеку и совсем другое – считать, что он
может справиться с должностью президента. Даже если Вакарчук и
примет участие в президентских выборах, вряд ли он будет
рассчитывать на победу. В какой-то мере ему помогла
распространенная информация, что в президентском рейтинге он
находится в числе лидеров. Хоть сам он и заявляет, что не
собирается участвовать в выборах, для него это было бы полезно.
Если, конечно, он вообще собирается идти в политику. Это была бы
очень хорошая заявка", – отметила Бекешкина.Вакарчука называют
потенциальным кандидатом в президенты. Согласно соцопросу
Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября 2017
года, если бы выборы главы государства проходили в эти
дни, Вакарчук занял бы пятое место. По данным опроса
центра SOCIS, который проводился 5–11 октября, фронтмен
"Океану Ельзи" уступает лишь действующему президенту Петру
Порошенко.Музыкант ни разу не сообщал о намерении участвовать в
выборах президента Украины.4 апреля в Киево-Могилянской академии
прошла открытая встреча с Вакарчуком. Говоря о своих президентских
амбициях, он заявил, что "будет менять страну наиболее эффективным
способом, которым сможет".Президентские выборы состоятся в Украине
в 2019 году.
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