Украинцы разочарованы нынешними политиками и хотят видеть во власти новых людей, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" социолог Ирина Бекешкина. Бекешкина: Это должен быть человек с хорошей репутацией и, лучше только, не из политических кругов Фото: dsk.kievcity.gov.ua "Очевидно, что разочарование в нынешних политических лидерах и политиках вообще очень высоко. Согласно последним исследованиям, сейчас около 60% украинцев либо не пойдут на выборы, либо не определились, за кого голосовать. И когда мы спрашиваем у людей, нужны ли стране новые политические лидеры, более 60% респондентов отвечают "да". Однако лишь 19% опрошенных видят в Украине таких новых лидеров. За того же Вакарчука (украинский музыкант Святослав Вакарчук. – ) готовы проголосовать около 7% украинцев. Мы проводили опрос по президентским выборам. И 14,5% набрал вариант "другой кандидат". Это был самый знаменитый вариант ответа. Люди хотят видеть у власти других, новых лидеров", – подчеркнула социолог.По ее словам, если Вакарчук собирается идти в политику, участие в президентских выборах было бы полезным для него."Нужны известные лица – за темную лошадку никто не проголосует. Это должен быть человек с хорошей репутацией и, лучше только, не из политических кругов. Вакарчук соответствует этим требованиям. Но одно дело симпатизировать человеку и совсем другое – считать, что он может справиться с должностью президента. Даже если Вакарчук и примет участие в президентских выборах, вряд ли он будет рассчитывать на победу. В какой-то мере ему помогла распространенная информация, что в президентском рейтинге он находится в числе лидеров. Хоть сам он и заявляет, что не собирается участвовать в выборах, для него это было бы полезно. Если, конечно, он вообще собирается идти в политику. Это была бы очень хорошая заявка", – отметила Бекешкина.Вакарчука называют потенциальным кандидатом в президенты. Согласно соцопросу Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября 2017 года, если бы выборы главы государства проходили в эти дни, Вакарчук занял бы пятое место. По данным опроса центра SOCIS, который проводился 5–11 октября, фронтмен "Океану Ельзи" уступает лишь действующему президенту Петру Порошенко.Музыкант ни разу не сообщал о намерении участвовать в выборах президента Украины.4 апреля в Киево-Могилянской академии прошла открытая встреча с Вакарчуком. Говоря о своих президентских амбициях, он заявил, что "будет менять страну наиболее эффективным способом, которым сможет".Президентские выборы состоятся в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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